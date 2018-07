Resten gevonden van reuzegrote dinosaurus van 200 miljoen jaar oud

In Argentinië hebben wetenschappers de resten gevonden van een reuzegrote dinosaurus die zo’n 200 miljoen jaar geleden leefde op aarde. Het dier was zo’n 6 à 7 meter groot en woog zo’n 10 ton, het gewicht van ongeveer twee olifanten. Dat meldt het wetenschappelijk team dat de ontdekking deed in het gespecialiseerd tijdschrift Nature Ecology & Evolution.

De resten van de dinosaurus, die de wetenschappelijke naam Ingenia prima kreeg, werden aangetroffen in de paleontologische site Balde de Leyes, in de provincie San Juan, zo’n 1.100 kilometer ten westen van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De wetenschappers deden de ontdekking al in 2015, maar kwamen nu pas naar buiten met hun vondst.

“Toen we de resten vonden, hadden we meteen door dat het om iets speciaals en totaal anders ging”, zegt Cecilia Apaldetti, onderzoekster van het Instituut en Museum van Natuurwetenschappen van de Universiteit van San Juan. “De resten van de dinosaurus zijn erg groot. We denken dat het gaat om de eerste reus onder de dinosaurussen. Dat is het nieuwe aan deze ontdekking.”

De onderzoekers vonden onder meer nek- en staartwervels, botten van de voorpoten en een deel van de botten van de achterpoten. “Het gaat om een herbivoor met vier poten. Ze waren gemakkelijk te onderscheiden door hun lange nek en lange staart”, legt Apaldetti uit.

Volgens de wetenschappers bewijst deze ontdekking dat de reuzegrote dinosaurussen veel vroeger op aarde leefden dan aanvankelijk gedacht. Deze resten dateren van 200 miljoen jaar geleden, terwijl de wetenschappelijke wereld ervan uit ging dat de reuzegrote dino’s tijdens de jura, 180 miljoen jaar geleden, leefden.