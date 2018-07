Deze 11 leggen we vanavond tussen onze baguette: een rijkeluiszoontje, een dwarsligger, een brommer, een havik en een schildpad...

Enkel de Fransen staan nog tussen de Rode Duivels en de beste Belgische WK-prestatie ooit. Het wordt geen licht verteerbaar hapje, maar we gaan ze toch opeten: deze elf leggen we vanavond tussen onze baguette...

Hugo Lloris Foto: AP

Rijkeluiszoontje is concurrent van Courtois: doelman Hugo Lloris (31)

De zoon van een ­bankier en een advocate lijkt al eeuwig de doelman van Frankrijk te zijn. Toch is Hugo Lloris nog maar 31 en heeft hij nog niets van zijn ­explosiviteit en lenigheid verloren. Het maakt hem tot een van de beste lijnkeepers ter wereld en het compenseert zijn ­gebrek aan lengte (1m88). Hij bewees het nog eens met een snoekduik tijdens de kwart­finale tegen Uruguay en kan alleen door Thibaut Courtois van de ­verkiezing tot doelman van het toernooi worden gehouden.

Lloris debuteerde in 2008 en verzamelde 96 caps. Hij groeide in rijkdom op aan de Côte d’Azur en had eerst vooral belangstelling voor tennis. Als tiener ruilde hij het racket pas definitief voor de ­keepershandschoenen.

Benjamin Pavard Foto: AFP

Zelfs in Frankrijk kenden ze hem niet: rechtsachter Benjamin Pavard (22)

“Benjamin Pavard, il vient de nulle part, ­Benjamin Pavard, hij komt van nergens.”Zo begint een liedje dat furore maakt op sociale media. Franse supporters zongen het en ook zijn ploegmaats van Stuttgart hebben het nagezongen op een veel gedeeld filmpje. De 22-jarige rechtsachter was inderdaad een onbekende in Frankrijk toen hij in maart voor het eerst werd opgeroepen door bondscoach Didier ­Deschamps. Hij speelde nooit in de Ligue 1, maar vertrok van de beloften van Lille naar Stuttgart in de Duitse tweede klasse. Hij promoveerde meteen en was een sterkhouder in het team dat vorig seizoen zevende finishte in de Bundesliga. Ondertussen zou hij voor 35 miljoen euro zijn ­verkocht aan Bayern München. Sneu voor ­Zulte Waregem, dat hem twee jaar geleden bijna had gekocht.

Pavard is een Noord-Fransman die werd geboren in Maubeuge, aan de grens met België.

Raphaël Varane Foto: EPA-EFE

Vier jaar geleden in de fout tegen Duitsland: verdediger Raphaël Varane (25)

De verdediger met roots in de Franse ­Antillen speelde met Thorgan Hazard bij de beloften van Lens en speelt al sinds 2011 bij Real Madrid. Daar kon hij de hoge verwachtingen niet altijd inlossen. Pas dit seizoen heeft hij een onbetwiste basisplaats beet. Hij zit op zijn 25ste wel al aan 41 caps voor Frankrijk en scoorde de belangrijke 1-0 in de kwartfinale tegen Uruguay. Varane geldt als een van de meer intelligente spelers uit het Franse elftal. Hij volgde universitaire ­studies en toen Zidane hem in 2011 belde om voor Real Madrid te tekenen, zei hij eerst dat hij geen tijd had omdat hij aan het studeren was.

Op het WK 2014 was Varane de zondebok voor de uitschakeling in de kwartfinale tegen Duitsland. Hij verloor een kopbalduel tegen Mats Hummels. Het EK 2016 miste hij door blessure. In 2018 wil hij de frustraties van de vorige jaren wegspoelen.

Samuel Umtiti Foto: AFP

De dwarsligger van Vermaelen bij FC Barcelona: verdediger Samuel Umtiti (24)

De brok graniet uit ­Kameroen beschikt over een aardige linkervoet en was een van de revelaties van het voorbije EK in Frankrijk. Zijn plaats in de finale tegen Portugal leverde hem een transfer naar ­Barcelona op. Daar houdt hij nu Thomas Vermaelen uit de ploeg.

Het WK in Rusland ­begon moeilijk voor hem met een handsbal en een weggegeven penalty ­tegen Australië. Daarna heeft hij zich herpakt in het toernooi en zijn ­status als 24-jarige ­basisspeler bij Barcelona en een halvefinalist op het WK heeft zijn ­marktwaarde alleen nog maar doen groeien. Hij heeft een afkoopsom in zijn contract van ‘slechts’ 60 miljoen ­euro. Daarom wordt hij af en toe als transferdoelwit van een heel rijke club genoemd.

Lucas Hernandez Foto: AFP

Halve Spanjaard koos voor ‘Les Bleus’ door losse handjes: linksachter Lucas Hernandez (22)

De 22-jarige linksback werd geboren in ­Marseille, maar groeide op in Spanje en voetbalt sinds 2007 bij Atlético Madrid. De verwachting in Spanje was dat hij voor La Roja zou kiezen, maar na lang aandringen van bondscoach Didier Deschamps en van zijn Atlético-ploegmaat ­Antoine Griezmann, koos hij uiteindelijk voor Les Bleus. Deschamps stak de pluimen voor de verovering van het ­talent op zijn hoed, maar zijn Spaanse collega ­Julen Lopetegui (intussen zijn we in Spanje al twee bondscoaches verder) verklapte dat Hernandez niet voor Spanje kon kiezen door problemen met het gerecht. Hij zou aangeklaagd zijn ­geweest voor huiselijk geweld tegen zijn ex-vriendin vorig jaar.

Hernandez is de zoon van een gewezen profvoetballer van Atlético. Hij debuteerde net als Pavard pas in maart voor Les Bleus, maar is sindsdien amper uit de ploeg geweest.

Ngolo Kanté Foto: AP

Onvermoeibare brommer die alle gaten dicht: middenvelder Ngolo Kanté (27)

De Parijzenaar van ­Malinese afkomst is misschien de grootste anti-ster uit het voetbal. Hij won met Leicester City en Chelsea twee ­opeenvolgende titels op rij in de Premier League en werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Engeland na het seizoen 2016-2017. Zowel voor zijn club als zijn land is hij een onvermoeibare brommer op het middenveld die overal de gaten komt dichten. Eden ­Hazard is dol op hem: “Soms heb ik de indruk dat er twee Ngolo’s op het veld staan”, liet hij zich al ontvallen. Zo verbluffend is het loopvermogen van de 1m68 grote en 70 kilogram zware middenvelder.

Dat hij een anti-ster is komt door zijn voorliefde voor normale auto’s. Zo reed hij lang rond met een Renault Mégane tot hij het tijd vond voor een upgrade. Kanté koos voor een Mini. Met de pers praat hij niet graag en dus weten we niet waarom. Maar zijn teammaats zijn dol op hem.

Blaise Matuidi Foto: Photo News

Ervaren prijzenpakker met een boodschap: middenvelder Blaise Matuidi (31)

Op zijn 31ste is de gewezen middenvelder van Saint-Etienne en PSG een van de meer ervaren mannen op het veld. Hij was geschorst in de kwartfinale tegen ­Uruguay, maar keert nu terug tegen België. In 2017 ruilde hij PSG voor Juventus met wie hij ­afgelopen seizoen de dubbel pakte. Dankzij zijn vele jaren bij PSG beschikt hij stilaan over een aardig gevulde ­prijzenkast.

In Italië was hij het slachtoffer van racisme, maar hij reageerde met een filosofische tekst op de sociale media. “Voetbal is een manier om gelijkheid, passie en inspiratie te verspreiden en daarom ben ik hier. Peace”, stond er in. De zoon van een Angolese vader en een Congolese moeder is een voetballer met een boodschap. Zelf liet hij zich inspireren door de ex-PSG-vedette Jay-jay Okocha.

Paul Pogba Foto: Photo News

Prestaties niet in overeenstemming met kwaliteiten: middenvelder Paul Pogba (25)

Van de 22 spelers die vanavond op het veld staan, is Paul Pogba degene met misschien wel de meeste kwaliteiten. Hij is sowieso de duurste want zelfs Manchester United moest naar zijn normen diep in de buidel tasten om hem in de zomer van 2016 naar Engeland te halen. Of beter gezegd: terug naar Engeland te halen, want Pogba was als jeugdspeler van Le Havre in 2012 al eens naar Manchester United gegaan. Hij was bij de jeugd van Man U onder meer bevriend met Adnan Januzaj. Maar doorbreken bij United lukte niet meteen en zijn makelaar Mino Raiola bracht hem daarom naar Juventus.

Pogba’s eeuwige probleem is dat zijn prestaties niet altijd in overeenstemming zijn met zijn intrinsieke kwaliteiten. Omdat hij zoveel kan, probeert hij ook te veel en vergeet hij soms simpel te spelen. In het systeem van Deschamps draait hij echter redelijk goed mee.

Kylian Mbappé Foto: Photo News

De schildpad maakt indruk met zijn… snelheid: aanvaller Kylian Mbappé (19)

Ronaldo, Messi en ­Neymar zijn naar huis en dus ligt de weg breed open voor Kylian ­Mbappé om de hoofdrol op dit toernooi op te eisen. Met zijn snelheid maakte hij indruk in de wedstrijd tegen Argentinië. Tegen Peru werd hij de jongste doelpuntenmaker uit de geschiedenis van het Franse voetbal. Het is moeilijk te voorspellen waar zijn limieten liggen, want hij is nu nog een ­ruwe diamant. Maar als je op je 19de al tot de drie beste spelers van een WK behoort, kunnen we alleen maar raden wat er nog allemaal in het verschiet ligt. Hij schijnt ook nog eens over een goeie kop te beschikken en kan er best mee lachen dat zijn PSG-ploegmaats hem ­Donatello noemen, naar de gelijknamige schildpad-ninja uit de tekenfilmreeks Teenage ­Mutant Ninja Turles. Dat hij een tiener is klopt, een schildpad is in Mbappés geval misschien een minder geslaagde vergelijking.

Olivier Giroud Foto: EPA-EFE

Eindelijk waardering voor de inspirator en aanvalsleider: aanvaller Olivier Giroud (31)

Zijn carrière bij Arsenal leek stevig in het slop en we kunnen ons de vraag stellen of ze wel ooit op de rails gezeten heeft. Zelfs zijn landgenoot Thierry Henry verklaarde op de Engelse tv dat “Arsenal nooit kampioen zou worden met Olivier Giroud als spits”. Een verklaring die Henry ­later heeft genuanceerd, maar vanavond sowieso zal meespelen in de match tegen België.

Ondertussen heeft ­Giroud onderdak ­gevonden bij Chelsea. De ervaren targetman scoorde dit toernooi nog niet, maar wordt door al zijn ploegmaats aangeduid als inspirator en aanspeelpunt in de aanval. “Hij maakt altijd zijn truitje nat”, zei Benjamin Pavard. ­Met kapitein Hugo ­Lloris in de goal is ­Giroud de leider van het offensieve Frankrijk. En het is niet dat hij geen doelpunten kan maken – hij scoorde er al dertig in 71 interlands voor Frankrijk.

Antoine Griezmann Foto: Photo News

De havik is de lieveling van het Franse publiek: aanvaller Antoine Griezmann (27)

De lieveling van het Franse publiek is misschien niet de meest indrukwekkende speler van dit toernooi voor Frankrijk, hij blijft doelpunten maken en aangeven. Tegen Uruguay kreeg hij daarvoor de hulp van doelman ­Muslera, maar je moet het Griezmann wel nageven dat hij zich als een havik op elke kans gooit en durft op doel te trappen. Hij verdwijnt nooit uit een wedstrijd en blijft altijd opnieuw op die ene kans loeren.

Zijn specifieke kwaliteiten maken hem tot een favoriet van ­Atlético­trainer Diego Simeone. Griezmann heeft een Duitse naam omdat hij opgroeide in de buurt van de Elzas, bewonderde als kind de Engelsman David ­Beckham, maar moest uiteindelijk uitwijken naar Spaans­ ­Baskenland om carrière te maken. Het Frans opleidingssysteem vond hem aanvankelijk te klein om tot de ‘centres de formation’ te worden toegelaten.