Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Het zou niet slim zijn om vanavond vol voor de aanval te kiezen”

Doen ze het of doen ze het niet? De Rode Duivels kunnen vanavond geschiedenis schrijven door voor het eerst de finale van het WK te bereiken. Maar dan moeten ze wel voorbij Frankrijk. “Ik verwacht een gesloten halve finale. Het zou van de Belgen niet slim zijn om vol voor de aanval te kiezen want het sterke wapen van de Fransen is ook de tegenaanval”, meent onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle. Verder heeft hij het ook over het gevaar van mentale decompressie en kiest hij één Franse speler die zijn plaats zou hebben in de Belgische basiself.