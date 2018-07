Supertalenten op zoek naar bevestiging: Club Brugge-nieuwkomers Schrijvers en Rits hebben heel wat gemeen

Op hun identiteitskaart staat geboortejaar 1993 en 1996. En vooral: Belg. En dus zijn respectievelijk Mats Rits en Siebe Schrijvers interessante transfers van Club. Jonge Belgen! Maar wat ze niet willen horen: versterkingen in de breedte. Wat voorafging en hoeveel honger ze hebben om zich te bewijzen.

Siebe Schrijvers: “Ik ben niet gekomen om op de bank te zitten”

Over supertalenten gesproken: Siebe Schrijvers (22) zit al van zijn achtste bij Genk en op zijn zestiende wilde zelfs Manchester City hem. Hij maakte toen bij de nationale jeugdploegen ook deel uit van die gouden generatie van 1996 met Musonda, Bakkali… Uitgeleend ontbolsterde hij helemaal bij Waasland-Beveren, maar bij zijn terugkeer verzeilde hij vorig seizoen bij Genk na een sterke start als spelverdeler – vijf goals en twee assists in de eerste elf competitiematchen – door de comeback van Pozuelo eerst op de flank en dan op de bank. Assistent-coach Jos Daerden meent dat hij het moeilijk had met kritiek, technisch directeur bij de jeugd Koen Daerden vond dat de brave Limburger wat “Hollands arroganter” mocht worden.

Siebe Schrijvers in 2002 bij Genk Foto: Photo News

Schrijvers: “Ik kan Genk niets kwalijk nemen, ik heb alles te danken aan die club. Ook de kans die ze mij gaven door de uitleenbeurt aan Waasland-Beveren, waar ik mij kon bewijzen. Ik had gehoopt om bij mijn terugkeer helemaal door te breken om dan de stap naar het buitenland te zetten, maar dat is dus niet gelukt. Maar ook Club is een stap vooruit. Dat ik te weinig van mij afbeet, geloof ik niet. Ik ben best een rustige jongen, maar als het mij te veel wordt, laat ik dat wel merken. Maar niet in de kranten, liever apart met de trainer. Het klikte wel met Philippe Clement, ik voelde zelfs vertrouwen, maar hij kreeg mij niet ingepast. Ik neem hem ook niets kwalijk. Niemand eigenlijk. Ik kon al van in oktober mijn contract bij Genk verlengen, maar ik hield het om sportieve redenen af. Het was niet het afscheid dat ik had willen nemen, maar als de Genkse fans mij dit seizoen uitfluiten: het zij zo. Ik kreeg ook veel positieve reacties. Ik heb na mijn beslissing ook nog uitvoerig met Philippe Clement gebeld. Hij begreep me en wenste me succes.”

Tweede spits

“Mats en ik hadden al eerder kunnen samenspelen. Na mijn eerste half jaar bij Waasland-Beveren wilde Mechelen mij huren, maar ik ben bij Waasland-Beveren gebleven. Ik ben niet gekomen om op de bank te zitten. Je kan niet zeggen: Hij speelde niet bij Genk, waarom zou hij bij Club wél spelen? Dit is een heel andere groep. Ik weet ook wel dat Vanaken hier de vaste nummer tien is, maar hier heb je wel meer centrale posities. Ik kan ook als tweede spits uit de voeten, ik heb begrepen dat de coach mij vooral daar ziet. Ik voelde me hier van de eerste dag goed. De eerste match vielen alle ballen goed, een mooie binnenkomer. Goed voor het vertrouwen. Het klopt: ik wil hier iets bewijzen.”

Mats Rits: “Er wordt vaak te snel te veel verwacht”

Ook Mats Rits (24) werd al vroeg opgehemeld. Na zijn debuut bij Germinal met twee goals op zijn zestiende werd hij zelfs de nieuwe Rik Coppens genoemd en gevolgd door Real Madrid. Het volgende seizoen werd hij weggekaapt door Ajax en kreeg hij emmers lof van coach Frank de Boer. Afgeremd door blessures zette hij al na twee seizoenen een stap terug. Na vijf seizoenen KV Mechelen krijgt de Antwerpenaar een nieuwe kans aan de top. Club gelooft dat zijn statistieken – afgelopen seizoen vier goals en zes assists – wanneer beter omringd omhoog zullen schieten.

Mats Rits in 2002 bij Ajax Foto: PICS UNITED

Rits: “Die sticker blijft op je geplakt, de mensen onthouden dat graag. Ik onthou ook die Noor, die op zijn zestiende naar Real Madrid ging, Martin Odegaard. Waar speelt die nu? Ach, je moet dat relativeren. Je vindt in tweede provinciale ook spelers die ooit bij Manchester City of Real Madrid werden genoemd. En er wordt vaak te snel te veel verwacht. Omdat we de besten waren bij de jeugd, moesten we elke week de besten op het veld zijn.”

“Ik was ook pas zestien, kwam snel bij de A-kern van Ajax, maar kende toen blessures. Ik beschouw dit niet als een tweede kans bij een topclub. Wel als een heel mooie volgende stap. Ik las en hoorde dat Antwerp mij ook wilde, maar dat werd nooit concreet. En dat Club zo kort op de bal speelde, geeft aan dat het mij echt wilde. Dat speelde ook mee. Elke speler zal in een betere ploeg betere cijfers kunnen voorleggen. Ik ben op dat vlak de laatste jaren elk seizoen verbeterd. Maar dat er nog progressie mogelijk is, is duidelijk. En ik herken bij Club ook wat van KV Mechelen: dezelfde volksclub. En: No sweat, no glory, dat had ook Mechels kunnen zijn. Je moet er daar ook je hoofd voor leggen.”

Vormer en Vanaken

“Veel mensen maken er nu van: wij zijn aangetrokken omdat wij Belgen zijn. Ik begrijp dat, maar wij willen tonen dat we ook gekomen zijn als versterkingen. Het is duidelijk dat in het systeem van Club de acht- en de tien-positie mij het best liggen. En daar spelen Vormer en Vanaken. En Club werd kampioen. Ik zit al tien jaar in het voetbal, ik weet ook wel dat niet iedereen dan het volgende seizoen vanaf nul begint. Ze hebben een voorsprong, maar dat motiveert mij extra. Of misschien komt er een systeem waarbij we alle drie kunnen spelen. En ik heb onder Jankovic ook wel eens als tweede spits gespeeld. Dan kom ik in concurrentie met Siebe, ja.” (lacht)