Buurt schrikt op van explosie, wagen volledig uitgebrand

Rumst - Voor een woning in de Eikenstraat in Reet (Rumst) is in de nacht van maandag op dinsdag een wagen uitgebrand. Wellicht is er kwaad opzet in het spel.

De hulpdiensten werden kort na middernacht opgebeld door buurtbewoners die een luide explosie hadden gehoord. Toen de brandweer ter plaatse kwam was een personenwagen aan het uitbranden. Het vuur woedde zowel aan voor- en achterzijde als aan de zijkant. Het was al snel duidelijk dat er wellicht kwaad opzet in het spel is.

De bewoners van de woning waar de wagen pal aan stond, konden in veiligheid worden gebracht. Hoe de wagen vuur gevat heeft, blijft voorlopig onduidelijk.