Hoe succesvol wordt de NAVO-top? Alles hangt af van Trumps humeur

Brussel - Officieel zullen op de NAVO-top van woensdag en donderdag allerlei nieuwe samenwerkingsakkoorden ondertekend worden. Maar de échte vraag blijft of er in de nabije toekomst nog wel sprake zal zijn van een militair bondgenootschap. Donald Trump is het “freerider”-gedrag van veel Europese lidstaten meer dan beu. En als de Amerikaanse president iets beu is, kan hij heel gekke sprongen maken.

Alle lidstaten die geen twee procent van hun binnenlands product uitgeven aan defensie, moeten dringend die afspraak nakomen. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft de voorbije maand geen gelegenheid onbenut gelaten om op die ene nagel te hameren. Het te lage defensiebudget van de lidstaten is een oud zeer binnen de NAVO. Maar sinds Donald Trump begin 2017 president werd van Amerika, is het helemaal menens geworden voor landen zoals België, die zich tot voor kort nauwelijks iets aantrokken van de kritiek van de Amerikanen.

België geeft ­momenteel 0,9 procent van zijn BNP uit aan defensie en is een van de slechtste leerlingen van de klas. “We hebben de dalende trend stopgezet”, zegt premier Charles Michel (MR). “En het is de bedoeling om te evolueren naar 1,3 procent.” Maar dat is niet meteen het percentage waarop Trump zit te wachten. Hij is het kotsbeu “dat de Amerikaanse belastingbetaler moet opdraaien voor de Europese freeriders”.

En toch zijn er ook vandaag weinig “freeriders” die zich zullen schikken naar de eisen van de VS en dus van het bondgenootschap. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wijst erop dat de werkelijke sterkte van een leger niet alleen afhangt van de jaarlijkse uitgaven, maar ook van wat je in het verleden hebt uitgebouwd. “Duitsland heeft jarenlang meer uitgegeven dan twee procent”, zegt ze. Maar dat geldt natuurlijk nog veel meer voor de Verenigde Staten.

Een onemanshow

Op de agenda van de NAVO-top staan gelukkig ook een paar lichter verteerbare punten. Zo zullen de NAVO en de Europese Unie enkele verklaringen ondertekenen over het versterken van de onderlinge samenwerking. En de opstart van toetredingsgesprekken met Macedonië zal normaal een go krijgen.

Maar of dat voldoende zal zijn om van deze top een succes te maken, is maar zeer de vraag. De grootste zorg voor de Europese leiders is namelijk hoe Donald Trump zich zal gedragen. Een onemanshow wordt het sowieso. Maar gaat hij zijn ‘bondgenoten’ – een woord dat Trump liever niet te vaak gebruikt – de mantel uitvegen om zich verder te isoleren in zijn “America alone”? Of gaat hij enkele goede leerlingen eruit pikken en hen feliciteren, in de hoop dat hij de Europese landen uit elkaar kan spelen, om zo nog meer verwarring te creëren? ­Europa moet er ook rekening mee houden dat Trump – wanneer hij zijn zin niet krijgt – nog meer importheffingen zal invoeren tegen Europese producten. Dat zou een nieuwe stap betekenen richting een handelsoorlog die Trump ook al met China ontketend heeft.

Slecht nieuws voor Oekraïne

Een breuk tussen Trump en ­Europa zou slecht nieuws zijn voor de concrete veiligheidsproblemen waarvoor de NAVO in het leven is geroepen. Aan de oost- en de zuidgrens van Europa hebben Georgië en Oekraïne al jaren zwaar te lijden onder hun agressieve buur Rusland. Die twee landen hopen dat de NAVO hen op de top extra politieke en militaire steun kan toezeggen. En ook voor de problemen in het Midden-Oosten – “voedingsbodem voor terroristische organisaties”, aldus premier Michel – is het broodnodig dat de VS en de rest van de ­NAVO de violen gelijkstemmen.