Pessimistische Nederlandse voetbaljournalist: "Wat heb ik in godsnaam gezegd over de Duivels?"

Na de eerste matchen tegen Panama en Tunesië schatte de Nederlandse sportjournalist Valentijn Driessen de kansen van de Rode Duivels hoegenaamd niet hoog in. Daar komt hij noodgedwongen op terug. "Nu vind ik België de best voetballende ploeg van de vier halvefinalisten", vertelde hij aan Sporza.

Driessen, die schrijft voor de krant De Telegraaf en ook vaak te gast is bij het voetbalpraatprogramma Voetbal Inside, had er na hun eerste matchen op het WK voetbal in Rusland niet op durven wedden dat de Rode Duivels het tot de halve finale zouden schoppen.

"Ik denk dat ze verblind worden door deze uitslagen (na de gewonnen matchen tegen Panama en Tunesië, red.), want ze denken echt dat je zo kan voetballen. Achterin is het gewoon een gatenkaas (...) Dat gaat het gewoon niet worden tegen grote landen. De tweede ronde, dan zal het wel over zijn."

"Denken de Belgen aan halve of finale? Dan denken de Belgen helemaal verkeerd, of ze hebben weinig verstand van voetbal. Als deze ploeg tegen een goede aanval komt te spelen, gaan ze heel veel goals incasseren. Tunesië scoorde er ook twee, en zij scoren nooit op WK"s", klonk het harde verdict.

Maar na de zeges tegen Brazilië en Japan heeft Driessen zijn mening (noodgedwongen) herzien. En vooral, hij is niet te beroerd om dat toe te geven. "Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Wat heb ik in godsnaam allemaal gezegd", aldus Driessen in een radiogesprek met Sporza. " Na dat interview heb ik heb erg veel reacties gekregen. Begrijpelijk. Ik kan me wel voorstellen dat de mensen me nu uitlachen. Jan Boskamp heeft dat al gedaan."

Driessen looft de tactische switch van Martinez, die tegen Brazilië zijn driemansverdediging tijdelijk aanpaste. "Nu vind ik België de best voetballende ploeg van de vier halvefinalisten", klinkt het stellig.