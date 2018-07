Wat als… je vanavond een groot feest had gepland? Alles moet wijken voor de Rode Duivels

Stel het je voor: je bent al weken, maanden bezig met de voorbereiding van een groot feest en als dé dag aanbreekt… dan spelen de Rode Duivels de halve finale van het WK voetbal. Plots zeggen alle genodigden af en ben je gedwongen je groots opgezette feestje te annuleren. En de evenementen die wel doorgaan, zullen het met veel lege stoeltjes moeten stellen. Tenzij er ergens een scherm opduikt natuurlijk...

Het was al lang vooraf aangekondigd: ‘Evergem zingt en swingt’. Het volksfeest zou normaal gezien dinsdagavond om 19 uur losbarsten in het gemeentelijk kasteeldomein Ten Bosch. Enig probleem: door de match van de Rode Duivels zijn er te weinig muzikanten, zangers en dansers beschikbaar en dus werd het feest maar afgelast.

“Het moest een gezellige avond worden vol muziek, zang en dans”, zegt schepen van Cultuur Martine Willems (CD&V). “Maar het feest gaat niet door. De problemen ontstonden toen de Rode Duivels na hun zege tegen Brazilië doorstootten naar de halve finale van het WK en die wordt vanavond gespeeld.”

Het gemeentebestuur trachtte het evenement uit te stellen naar donderdag 12 juli. “Dat was niet mogelijk”, aldus Willems. “Er waren al muzikanten op vakantie en we vreesden ook dat er koorleden zouden afhaken en dat de belangestelling gering zou zijn.”

Op vraag van de verenigingen werd het feest dan maar afgelast. “Ze willen liever géén feest dan een slecht feest. De voorbereiding is geen verloren werk. Evergem zal volgend jaar ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap zingen en swingen. Nu kunnen de muzikanten, zangers, dansers, feestvierders en vrijwilligers supporteren voor ons nationaal team.”

Ook de Vlaamse Leeuw moet wijken

Ook de organisatoren van 11 julivieringen moeten maatregelen nemen. In Knokke-Heist zou normaal gezien dinsdag het zangfestijn ‘Vlaanderen Zingt’ plaatsvinden, maar de organisatie stelt het evenement uit naar 12 juli. Door de onbeschikbaarheid van het Heldenplein verhuist het evenement ook naar de tuin van cultuurcentrum Scharpoord.

In Brugge gaat de 11 juliviering, die traditioneel plaatsvindt op de vooravond van de Vlaamse feestdag, wél door. Het 11 Juli-Komitee overwoog een verhuis naar een andere datum, maar dat bleek organisatorisch moeilijk haalbaar. “Maandag was niet mogelijk, want dan organiseren we al Burgrock en op zaterdag was de Burg al bezet door Taptoe. Bovendien viert het 11 Juli-Komitee haar vijftigste verjaardag en alle voorgaande vieringen vonden plaats op 10 juli. Het zou jammer zijn om dat te veranderen, dus hebben we besloten om alles maar te houden zoals het is”, zegt Pol Van Den Driessche, voorzitter van het 11 Juli-Komitee.

En dus gaat de viering door zoals gepland, met eerst de academische zitting in het stadhuis en om 20 uur - wanneer België en Frankrijk de match op gang trappen - de bloemenhulde aan het standbeeld van Breydel en De Coninck op de Markt. “Voor de academische zitting hebben we 300 inschrijvingen, maar ik vrees dat een aantal stoelen leeg zal zijn. Voor de receptie in het stadhuis nadien zullen we wel discreet een scherm opstellen.”