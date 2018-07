Twee Belgen (20 en 23) slaan taxichauffeur bewusteloos in Salou

Twee Belgen (20 en 23) en een Spanjaard (30) zitten momenteel vast in een Spaanse cel omdat ze een taxichauffeur zwaar hebben toegetakeld. Volgens ooggetuigen waren de daders zwaar onder invloed, al is dat niet bevestigd door de politie.

Het incident vond zondagnacht plaats aan een taxistop op Font Lluminosa, een plaats in de Spaanse badstad Salou. Drie mannen, twee Belgen en een Spanjaard, hadden geen geduld aan te schuiven en staken de wachtrij voorbij. Toen de taxichauffeur dat in de gaten kreeg, weigerde hij om het drietal mee te nemen.

Het kwam daarop tot een zwaar gevecht, waarop de taxichauffeur zelfs in de lucht werd gegooid en zwaar op de grond viel. De man verloor daarbij het bewustzijn en begon volgens omstanders zelfs te stuiptrekken. Hij werd met een zwaar hoofdletsel naar de spoedafdeling van een ziekenhuis in Tarragon gebracht, een stad op elf kilometer ten oosten van Salou.

Toen de Mossos, de Catalaanse politie, ter plaatse kwam, zetten de twee Belgen het op een lopen. Maar zelfs dan liet het tweetal zich niet doen. Tijdens de arrestatie verwondden ze vier agenten. Zij moesten naar een dokter op controle. De derde dader, de Spanjaard, kon direct overmeesterd worden door omstaanders.

“We waren bang”

De drie zitten momenteel in een Spaanse cel voor het toedienen van slagen en verwondingen. Twee onder hen riskeren ook vervolgd te worden voor geweld tegen agenten.

Collega-taxichauffeurs zagen het allemaal gebeuren. “Ik zag het drietal in een cirkel rond onze collega staan. Ze hebben hem bewusteloos geklopt, hij begon te stuiptrekken en zijn ogen draaiden volledig weg. We waren allemaal bang”, zegt taxichauffeur Javier Oller. Volgens hem was het gedrag van het drietal “niet normaal” en gedroegen ze zich als “beesten” wanneer ze het op een lopen zetten. “Ze moeten echt onder invloed geweest zijn.” Of dat laatste effectief het geval was, kon niet bevestigd worden door de politie.