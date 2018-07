Catalaanse sportkrant pakt uit: “Barcelona werkt in grootste geheim aan transfer van Hazard”

Eden Hazard is “hot” dezer dagen. De aanvoerder van de Rode Duivels is aan een ijzersterk WK bezig en speelt vanavond tegen zijn tweede thuisland Frankrijk. En dan zijn transfergeruchten nooit ver weg. Hazard werd al vaker gelinkt aan Spanje en die piste wordt vandaag weer geopend: nu prijkt hij op de cover van de Catalaanse sportkrant ‘Sport’. Volgens hen werkt FC Barcelona in het grootste geheim aan een transfer van de nummer 10.

Na een ongelukkig seizoen met Chelsea werd Eden Hazard de voorbije weken/maanden al in verband gebracht met Real Madrid (waar hij Ronaldo kan vervangen) maar Sport beweert nu onomwonden dat ook FC Barcelona zich focust op de Belgische nummer 10: “Barcelona is bereid om serieuze inspanningen te leveren om Eden Hazard te strikken”, klinkt het.

Volgens de krant werkt de Catalaanse club in het grootste geheim aan een transfer en de 27-jarige Hazard zou nog volgens Sport zijn huidige club Chelsea willen verlaten om in de Champions League te kunnen spelen.

“Sport” moet elke dag heel wat pagina’s nieuws over Barcelona brengen, maar dat ze er op hun voorpagina mee uitpakken zegt toch wel wat. De komende dagen/weken zal blijken hoeveel waarde we aan dit gerucht moeten hechten.

“Marca” daarentegen linkt Hazard al langer aan Real Madrid en weet dan weer dat hij helemaal niet weg wil bij Chelsea. Zinedine Zidane stak zijn bewondering voor Hazard nooit onder stoelen of banken maar de Franse coach stapte na vorig seizoen op bij de Koninklijke. “Met of zonder Zidane, het shirt van Real Madrid blijft speciaal. Maar ik doe het ook goed in het blauw, dus het ik zou het niet lastig vinden om te blijven”, citeert Marca de Rode Duivel.

Nog volgens Marca is Hazard bij de Koninklijke echter een Plan B voor wanneer de transfer van Neymar zou mislukken.

