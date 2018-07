Ouders van doodgeschoten overvaller: “Bezig met rouwproces, niet met bedreigingen”

Afsnee / Gent - De broer en de ouders van Hasan L., de 23-jarige overvaller die zaterdag doodgeschoten werd door juwelier Moens in Oostakker, ontkennen met klem dat zij de juwelier met de dood zouden bedreigen. Dat zegt hun advocaat Nicholas De Mot.

LEES OOK. Familie van doodgeschoten overvaller zint op wraak: “Ze zijn ertoe in staat. Sommigen hebben een strafblad van hier tot ginder”

“De naaste familie is dezer dagen bezig met het rouwproces en met de begrafenis van hun broer of zoon. Ze ontkennen met klem dat zij achter de eventuele bedreigingen zitten aan het adres van de juwelier”, zegt De Mot. Hij vertegenwoordigt de broer en de ouders van de doodgeschoten twintiger. “Over eventuele acties van derden kunnen mijn cliënten zich niet uitspreken, maar zij hebben absoluut niets te maken met de bedreigingen waarvan sprake.”

De familie zit intussen in het buitenland om hun zoon of broer te begraven. “Ze willen in alle sereniteit het verlies van Hasan verwerken en het onderzoek afwachten. De broer zal zich burgerlijke partij stellen om op de hoogte gehouden te worden van het onderzoek.” De familie vraagt de tijd hun verlies te verwerken en roept iedereen – betrokken of niet – op de sereniteit te bewaren.

De Mot bevestigt dat Hasan L. een strafrechtelijk verleden heeft, maar nuanceert. “Hasan is inderdaad schuldig bevonden aan de weerspannigheid ten aanzien van de politie, maar kreeg opschorting van straf voor die feiten. Daarnaast dook zijn naam in enkele dossiers op, omdat hij inderdaad vrienden had die zich met verkeerde zaken bezighouden. Maar op één diefstal na is Hasan altijd vrijgesproken of buiten vervolging gesteld in die dossiers.”