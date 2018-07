Van piloot tot politieman: hoe volgen zij de match van de Rode Duivels?

Om acht uur vanavond zullen weinig Belgen niet naar de match kijken. Maar wat als je moet werken? Hoe volgen piloten op tienduizend meter hoogte de wedstrijd? Of de politie die ingezet wordt voor de veiligheid van president Trump die halfweg de tweede helft op Zaventem landt?

In de verkeerstoren van Belgocontrol is er geen tijd voor de match. “Tijdens hun pauze kunnen verkeersleiders wel even kijken, maar in de verkeerstoren is er absoluut geen sprake van dat er tv of radio zou opstaan om tussen het werk te match te volgen. Iedereen moet honderd procent gefocust blijven op het luchtverkeer. Veiligheid gaat boven alles”, zegt Dominique Dehaene van Belgocontrol.

Luchtverkeersleiders moeten gefocust blijven Foto: Belgocontrol

“Wij volgen het voetbal uiteraard en iedereen is enthousiast over de resultaten van onze Rode Duivels. Maar als het restaurant open is, zoals dinsdagavond tijdens de match, moet er gewerkt worden en staan onze gasten centraal. Er staat ook geen tv in het restaurant. Mensen moeten in alle rust kunnen genieten. In de keuken zal de radio misschien wel opstaan. Maar nog eens, het werk gaat voor. Als België wint zal er wel een glaasje worden gedronken. Maar pas nadat onze gasten vertrokken zijn”, klinkt het bij het Hof van Cleve van chef Peter Goossens.

Geen tv in het Hof van Cleve Foto: rr

*De politie staat voor enkele zeer drukke dagen. Te beginnen met vandaag. Niet alleen is er het voetbal, op het moment dat de Rode Duivels hun tweede helft begonnen zijn, landt Air Force One op Brussels Airport. Ook de rest van de avond komen nog deelnemers aan voor de Navo-top in Brussel. Voor de politie is het dus alle hens aan dek. “Wie aangeduid is om de wegen waar president Trump en zijn gevolg passeren te beveiligen of wie eender welke andere opdracht heeft, zal geen tijd hebben om tv te kijken of naar de radio te luisteren. Maar ze zullen het wel weten wanneer de Rode Duivels scoren. Het zal doorgegeven worden via de boordradio’s in de wagens of via e walkietalkies”, zegt commissaris Ilse Van de Keere van de Brusselse politie.

*Bij de Antwerpse brandweer wordt er, net zoals dat in alle brandweerkazernes wel het geval zal zijn, naar het voetbal gekeken. Tot wanneer er een oproep komt. In alle voertuigen staat er een radio. En ook de centrale zal ons wel op de hoogte houden”, klinkt het.

Tricolore gips in het AZ Jan Palfijn Foto: VRT Nws

*In het Gentse ziekenhuis AZ Jan Palfijn zijn ze helemaal in Rode Duivels-modus. Je kan er zelfs een gips in tricolore kleuren laten aanleggen. Uiteraard wordt er vanavond met een half oog en oor naar de wedstrijd gekeken en geluisterd. Maar het werk en de patiënten krijgen uiteraard voorrang. Of de match ook op de spoedafdelingen wordt gevolgd, hangt uiteraard af van het werk en de patiënten die er op dat moment worden binnengebracht.

Archiefbeeld Foto: Jimmy Kets

*En wat als je op het moment dat de match van de eeuw wordt gespeeld in het vliegtuig zit? “Onze piloten of stewards kunnen uiteraard geen tv kijken tijdens de vlucht. En ook niet naar de radio luisteren. Toch zullen ze geen doelpunt moeten missen. Vanuit ons operation center zullen er geregeld berichten worden gestuurd naar de cockpit zodat ze ook de passagiers op de hoogte kunnen houden van de stand”, zegt Kim Daenen van Brussels Airlines.