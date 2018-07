Amper 14% van sollicitanten krijgt relevante feedback na gesprek

Het is een grote frustratie waar veel sollicitanten mee kampen: ze weten totaal niet waarom ze naast de job hebben gegrepen. Een studie van Robert Half wijst uit dat de overgrote meerderheid geen feedback krijgt van de werkgever die hen heeft uitgenodigd voor een gesprek. Komt het toch tot een gerichte uitleg, dan is de sollicitant daar dankbaar voor en draagt het zelfs bij tot het positieve imago van het bedrijf in kwestie. In het andere geval keldert de reputatie aanzienlijk.

"Haast alle sollicitanten hebben al meegemaakt dat ze vergeefs zitten te wachten op een antwoord van de werkgever waar ze hun kans gewaagd hebben", vertelt Helge Moureau van Robert Half in Hasselt. "Dit gebeurt vooral in de eerste fase, waarbij de schriftelijke sollicitatie onbeantwoord blijft. Maar ook na de volgende rondes blijft het regelmatig windstil en zijn de sollicitanten in het ongewisse over de vorderingen van de procedure.”

“Hebben ze het uiteindelijk niet gehaald, willen de kandidaten graag weten waarom er voor anderen werd geopteerd, vooral omdat ze de feedback als leerzaam ervaren. Maar liefst 83,5 procent van de ondervraagden zegt opgetogen te zijn met opbouwende kritiek. Ze beschouwen het als een belangrijk instrument om bij een volgende poging beter te doen."

Nietszeggend

Maar die feedback blijft heel vaak uit. "De cijfers tonen aan dat één op vijf sollicitanten (dus 20%) ooit al eens tevergeefs heeft gewacht op feedback na een sollicitatiegesprek", aldus Helge Moureau.

"Dat is behoorlijk veel aangezien het toch een vergevorderd stadium in de procedure is. Van degenen die wel feedback kregen, blijkt dat slechts bij 14 procent de commentaar gericht en gepersonaliseerd was. De overige 86 procent moet het dus stellen met heel algemene, nietszeggende standaardantwoorden. Zelfs sollicitanten die een volledig sollicitatieproces doorliepen, hadden in een kwart van de gevallen het raden naar de reden waarom ze uiteindelijk toch niet geselecteerd werden."

