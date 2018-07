Laat die Fransen maar komen: waarom België de beste counterploeg ter wereld is

De Rode Duivels kunnen vanavond geschiedenis schrijven. Het laatste obstakel: Les Bleus. Volgens kenners zijn beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar onze nationale trots heeft toch één formidabel wapen dat het verschil moet maken: de razendsnelle counter!

Voetbal is tactiek, en op geen enkel ander moment wordt er meer denkwerk verricht dan tijdens het WK. Maar tactiek is ook ingewikkeld. Daarom vatten wij de meest interessante plannen samen in een exclusieve videoreeks van het tactische brein van onze redactie, Guillaume Maebe. Aflevering 11: waarom de Belgen de beste counterploeg ter wereld zijn.

De 3-0 van Romelu Lukaku tegen Panama. Opnieuw Lukaku en Eden Hazard (op die heerlijke pass van Alderweireld) tegen Tunesië. De verwoestende pegel van Kevin De Bruyne tegen Brazilië. En natuurlijk dé counter der counters: die van Chadli tegen Japan. Eén op de drie doelpunten van de Rode Duivels in Rusland kwam er op de counter. Het is dus een levensgevaarlijk wapen in het arsenaal van onze nationale ploeg.

Nochtans hebben wij Belgen voldoende voetballende kwaliteit in de ploeg om dominant te spelen. Waarom blinken we dan ook zo uit in de - excuses aan Jan Mulder! - omschakeling? De verklaring: de uitmuntende combinatie van de kwaliteiten van het trio Lukaku (snelheid), De Bruyne (passing) en Hazard (overzicht), en het loopvermogen van onze flankspelers...