Verenigde Staten zetten België onder druk: “Koop onze F-35 en het is oké voor ons”

“Koop de F-35 en het is oké voor ons.” Dat fluisterde het Amerikaanse Congreslid Mike Turner in bij Veli Yüksel (CD&V) op de NAVO-top van afgelopen mei, zo schrijft het federaal parlementslid in een opiniestuk in De Morgen. Turner bedoelde daarmee dat de Verenigde Staten het niet meer zo erg zouden vinden dat België zo weinig uitgeeft aan defensie als we voor een Amerikaanse opvolger van de F-16 zouden kiezen.

“Tijdens de vergadering in Warschau werd ik met de nek aangekeken omwille van onze lage legeruitgaven”, schrijft Yüksel. “Maar in de wandelgangen sprak Turner me aan. Listen, zei hij, buy the F-35 and it’s okay for us.”

Turner, tussen 2014 en 2016 voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de NAVO, is al jaren bezig met legerdossiers. Zo leidt hij onder meer de commissie in het Amerikaanse Congres die toeziet op militaire aankopen. “De Amerikanen zetten alle middelen in om ons voor de F-35 te doen kiezen”, aldus Yüksel in De Morgen. “Onze positie binnen de NAVO maakt dat ze daar wellicht een mogelijkheid zien.”

België geeft ­momenteel 0,9 procent van zijn BNP uit aan defensie (tegenover de vooropgestelde 2 procent) en is een van de slechtste leerlingen van de klas. “Het is de bedoeling dat we evolueren naar 1,3 procent”, verklaart premier Charles Michel. Nog veel te weinig, vindt de Amerikaanse president Donald Trump die de houding van de Belgen stilaan beu wordt. Hij verstuurde daarvoor vorige week zelfs nog een boze brief naar onze regering.

Moest ons land kiezen voor de F-35 dan zou die lage aanbesteding dus minder een probleem zijn, aldus Yüksel. Het zag er enkele weken geleden naar uit dat er voor het Amerikaanse toestel gekozen zou worden, maar premier Michel staat nog wat op de rem. Hij wil ook de Franse optie, de Rafale, nog bekijken als mogelijk alternatief voor de F-16’s.

