Fernando Torres gaat voetbalgeluk in Japan beproeven

Fernando Torres zet zijn carrière verder bij het Japanse Sagan Tosu, zo maakte de Aziatische club dinsdag bekend. De 34-jarige aanvaller komt over van Atlético Madrid, waar hij eerder al zijn afscheid aankondigde.

Torres, een jeugdproduct van Atlético, speelde van 2001 tot en met 2007 in het eerste elftal. Na onder meer passages bij Liverpool en Chelsea keerde hij in 2015 terug naar ‘Los Colchoneros’. Afgelopen seizoen kon de aanvaller geen vaste stek afdwingen in het team van coach Diego Simeone.

Met Andres Iniesta trok recent nog een andere grote naam uit de Spaanse voetbalwereld naar Japan. De ex-middenvelder van Barcelona gaat bij Vissel Kobe aan de slag. De club uit Tosu staat momenteel op de zeventiende plaats in de Japanse J-League.