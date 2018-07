NAVO-top in Brussel: op meerdere plaatsen parkeerverboden en veiligheidzones, ook hinder voor busverkeer

Brussel - Wegens de NAVO-top die woensdag en donderdag plaatsvindt in Brussel, worden in de hoofdstad meerdere veiligheidsmaatregelen genomen, die ook gevolgen zullen hebben voor het verkeer. Er worden veiligheidszones geïnstalleerd, waarin ook een parkeerverbod zal gelden, zo zegt de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene dinsdag. Het gaat onder meer om de omgeving van de NAVO, het Koninklijk Paleis en het Jubelpark.

LEES OOK (+). Hoe succesvol wordt de NAVO-top? Alles hangt af van Trumps humeur

Maar liefst 55 delegaties, onder wie de staats- of regeringsleiders van de 29 NAVO-landen, maken hun opwachting op de NAVO-top. Als gevolg van die grote internationale delegatie, zullen vanaf dinsdag al meerdere veiligheidszones worden ingesteld. In die zones zal ook een strikt parkeerverbod gelden. Alle voertuigen die er staan opgesteld - dus ook de fietsen en bromfietsen - zullen door de politie weggehaald worden.

Concreet zal aan het hoofdkwartier van de NAVO de Leopold III laan (A201) woensdag en donderdag in beide richtingen afgesloten worden tussen de Brusselse ring (R0) en het kruispunt met de Bordetlaan. In de buurt van de Amerikaanse ambassade en het Koninklijk Paleis zal de Hertogstraat tussen de Wetstraat en Lambermontstraat afgesloten blijven van dinsdagavond tot donderdagmiddag.

Het Jubelpark en de omliggende lanen - Blijde Inkomstlaan, Renaissancelaan, Nerviërslaan, Galliërslaan en IJzerlaan - zullen dan weer woensdag een volledige dag worden afgesloten. Tot slot kunnen aan de Europese instellingen tijdelijk veiligheidszones worden ingesteld.

Voorts kan op meerdere plaatsen ook het verkeer tijdelijk volledig worden afgesloten. Dat is onder meer mogelijk op het einde van de E19, de grote Brusselse ring, de E40 tussen de Ring 0 en het Reyerscomplex, de Wetstraat, de Belliardstraat, de Waterloolaan, Gulden Vlieslaan en de kleine Brusselse ring (bovengronds).

De politie raadt aan om deze plaatsen met de wagen te vermijden en om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Ook hinder op openbaar vervoer

Ook het openbaar vervoer zal echter hinder ondervinden van de NAVO-top, zo meldt De Lijn Vlaams-Brabant. Vertragingen worden verwacht in de ruime omgeving van Brussels Airport in Zaventem en het hoofdkwartier van de NAVO in Haren (Brussel).

Op het traject dat Trump tijdens zijn bezoek aflegt en in de buurt van de NAVO tijdens de top op woensdag 11 juli en donderdag 12 juli worden heel wat straten een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Daardoor kunnen reizigers van De Lijn hinder ondervinden op alle buslijnen in de ruime omgeving van Brussels Airport en de NAVO.

Vertragingen zijn dinsdagavond mogelijk tussen 19.30 en 22.30 uur op de lijnen 225, 270, 271, 470, 651, 660, 681, 682, 683, 686, 820 en 821. Het afsluiten van de straten kan tot 45 minuten duren. De reiswegen van die trajecten worden donderdag allicht afgesloten tussen 10.30 en 13.30 uur. Het precieze uur wordt om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt.