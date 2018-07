Van Australië over Tsjaad tot Canada: de hele wereld supportert mee voor onze Rode Duivels

Niet alleen aan de grote schermen in eigen land zal het vanavond weer feest zijn. Van Canada tot Australië, van Zweden tot in het Afrikaanse Tsjaad. Overal ter wereld volgen uitgeweken Belgen de prestaties van onze Rode Duivels en schreeuwen hen van in den vreemde naar de finale. Bij een frisse Belgische pint en Vlaamse stoverij met frietjes.

In de buurt van de Eiffeltoren, helemaal in hol van de leeuw, woont en werkt Frederik Boriau uit Okegem (Ninove). “Wij kijken hier in het Belgisch-Luxemburgs studentenhuis in Parijs. En aan sfeer is hier zeker geen gebrek”, klinkt het. Hapjes, drankjes en tricolore vlaggen en sjaals. De match tegen Frankrijk wordt echt iets speciaal, klinkt het.

Frederik Boriau Foto: rr

Guy Van Hove vertrok in 1994 naar Denemarken. “Ik volg de Rode Duivels hun prestaties uiteraard, maar sta hier wel een beetje alleen als supporter van de Belgen. De halve finale kijk ik samen met mijn Deense vrouw vanop vakantie op Lesbos.”

Guy Van Hove Foto: rr

Anke Thijs (48) komt uit het Waasland maar woont nu bij het prachtige Lago Maggiore in Noord-Italië.

“We kijken en supporteren bij ons thuis, op groot scherm, met een 20-tal Belgen. Ik kan je verzekeren dat er hevig geroepen wordt. Met Belgisch bier, Vlaamse stoverij met friet, balletjes in tomatensaus, vol-au-vent. Aan onze gevel wappert een grote Belgische vlag, zegt ze.”

In Perth, in het westen van Australië, zal het 2 u. ’s nachts zijn als Bjorn Vandenberghe de wedstrijd van de Rode Duivels zal bekijken samen met zijn vrouw. De man uit Beersel woont en werkt in Australië en moet om halfzes naar zijn werk vertrekken. “Jammer genoeg is er hier weinig te merken van het Rode Duivels-gevoel, met uitzondering van de werkplaats waar we met drie Belgen en twaalf Fransen zijn. Mochten de Rode Duivels zich plaatsen voor de finale dan ga ik die bekijken op groot scherm op de enige plek waar dat hier mogelijk is na middernacht en dat is in het Crown casino van Perth.”

Ambiance aan het Lago Maggiore Foto: rr

Zelfs in Afrika wordt er gesupporterd voor Kevin De Bruyne en co. Antwerpenaar Frédéric Hannequart (30) woont in Accra, Ghana, waar hij voor Dredging International (DEME-Group) werkt. Hij heeft er een“AccraRedDevilVillage” opgezet en verzamelt via whatsapp alle Belgen in Accra om te supporteren met Belgische bieren, stoofvlees met frietjes, bbq en balletjes in tomatensaus.

“De groep is stelselmatig gegroeid. Een zelf opbouwend netwerk van personen die altijd nog wel een Belg kennen die op hun beurt ook nog een Belg toevoegen… We zijn begonnen met 5 personen eind mei en ondanks de vakantieperiode waren we voor de wedstrijd tegen Brazilië met 40 Belgen. We hopen tegen Frankrijk 50 Belgische supporters te kunnen verzamelen wat een succes zou zijn, wetende dat er in Ghana slechts een 180-tal Belgen wonen of verblijven.”

Supporteren in Ghana Foto: rr

Patrick Raes (62 ) uit NInove werkt voor de Europese Commissie en zit momenteel in Ndjamena, de hoofdstad van Tsjaad. “Er is hier zeker een groot Rode Duivels-gevoel”, zegt hij vanuit Afrika. Hij kijkt samen met andere Belgen in de Lounge Bar Perception in centrum van de stad. De Belgische driekleur is overal aanwezig.

Rode Duivelsgekte in Tsjaad Foto: rr

Geen grote schermen in Canada. Maar er wordt wel hard gesupporterd. Kris Roberts (38) woonde in Boom en Antwerpen en leeft nu in Winkler, een klein stadje in Canada.

“Helaas zijn er niet veel Belgen hier in mijn omgeving waarmee we samen de matchen kunnen volgen. Maar er is hier wel altijd sfeer thuis als ze spelen. Mijn voetbalvrienden komen meekijken en er wapperen altijd vlaggen. Mijn kindjes kijken ook mee, vooral mijn zoon. Dankzij Panini kent hij alle Rode Duivels bij naam.”

Kris en zijn zoontje volgen de wedstrijd met Rode Duivelsshirt aan Foto: rr

Katrien Van der Looven uit Waregem woont in La Línea de la Concepción, Spanje, waar alle vrienden mee supporteren voor de Belgen nu Spanje er zelf al uit ligt. “Bovendien voelen de Spanjaarden zich door coach Roberto Martinez nauw verbonden met ons nationaal team.”

Katrien kijkt thuis met haar gezin en met vrienden. “Onze jongste zoon César (13) voelt zich tijdens dit WK meer dan ooit Belg en verbetert zijn vrienden wanneer ze weer eens een naam van een Rode Duivel verkeerd uitspreken.”

Bert met zonen Jesper en Lars Foto: rr

In Kinna, Zweden, supporteren de uit Eindhout uitgeweken Vlaming Bert Janssens samen met zijn zonen Las (2) en Jesper (4). Geen groot scherm daar, ze kijken thuis met het gezin.

“De Zweden kijken ook naar onze matchen. Dat hebben we gemerkt aan de berichtjes die we kregen na de overwinning tegen Brazilië. Ze hebben hier alvast veel lof voor onze jongens.”

Lore Van Raemdonck (met bril)

Lore Van Raemdonck (27) uit Zwevegem heeft dikke pech. Ze woont in Peterborough, Groot-Brittannië, maar zal de match tegen de Fransen op haar gsm moeten volgen. “Ik moet dinsdagavond helaas werken”, zegt ze.

“Ik vind het geweldig hoe de Rode Duivels de Belgische natie samenbrengen als één geheel. Waar je ook bent in de wereld, je voelt dat de Belgen trots zijn op hun land.”

Harry (tweede van links) met zijn vrouw, zoon Oliver en kleinzoon Ashton Emil. Foto: rr

Harry Sanders (71) in een uitgeweken Oost-Vlaming die nu in Deleware, in de Verenigde State woont. “Maar eens Belg, altijd Belg. Ik kijk met de familie in een ‘Buffalo Wild Wings’-bar. Daar was vorige week ook een Braziliaanse supporter die net als wij Stella Artois dronk. Dus konden we er moeilijk kwaad op zijn of hem als een concurrent zien. Alleen, wij dronken Stella om de overwinning te vieren, de Braziliaan om de ontgoocheling weg te spoelen.”