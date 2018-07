Hogere fietsvergoeding en extra bedrijfsfietsen: zo wil Ben Weyts meer werknemers op de fiets te krijgen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt via het Pendelfonds 2,2 miljoen euro vrij om het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te promoten. De N-VA-minister mikt op duizenden extra bedrijfsfietsen en voorziet in een hogere fietsvergoeding. “Elke bedrijfsfiets is een auto minder in de dagelijkse file”, aldus Weyts.

Het recreatief fietsen zit in Vlaanderen al jaren in de lift. Veel Vlamingen gaan in het weekend fietsen, maar ze wisselen die fiets tijdens de week vaak opnieuw in voor de auto. Vlaams minister Ben Weyts wil het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer een extra duwtje in de rug geven. “Ik wil de fiets aantrekkelijker maken in het woon-werkverkeer, zowel voor de werknemers als voor de werkgevers”, klinkt het.

Concreet maakt Weyts gebruik van middelen uit het Pendelfonds. Dat fonds ondersteunt werkgevers die initiatieven nemen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. In het verleden steunde het Pendelfonds bijvoorbeeld de aanleg van een carpoolparking of de aankoop van elektrische scooters. Een bijkomende 12de oproep van het Pendelfonds wordt nu exclusief toegespitst op initiatieven ten voordele van woon-werkverkeer met de fiets.

Het gaat dan onder meer om de aankoop van bedrijfsfietsen. Bedrijven die gewone fietsen, plooifietsen of speed pedelecs kopen, komen in aanmerking voor steun. Ook investeringen in fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen worden ondersteund. “Ik wil met deze gerichte actie duizenden extra bedrijfsfietsen laten rondrijden in Vlaanderen”, zegt Weyts.

Weyts wil ook het gebruik van de fiets stimuleren. Zo is er voorzien in financiële steun voor een verhoogde fietsvergoeding. Het bedrag dat vandaag door de fiscus wordt vrijgesteld van belasting en RSZ komt neer op € 0,23/km. Ook veel werkgevers willen hun werknemers belonen met een iets hoger bedrag. De nieuwe oproep van het Pendelfonds voorziet de mogelijkheid dat Vlaanderen de helft van het bedrag bovenop de bestaande vrijgestelde vergoeding bijpast. “Zo maken we niet alleen de aankoop, maar ook het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer aantrekkelijker voor de werknemers en de werkgevers”, besluit Weyts.