Vader en kind (8) komen om het leven: ongeval vermoedelijk te wijten aan te hoge snelheid

Aalbeke / Kortrijk - Het zwaar verkeersongeval in Kooigem, waarbij maandagavond een vader en een kind van acht jaar om het leven kwamen, is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de bestuurder te snel reed. Hij raakte een verkeersgeleider, verloor de controle over het stuur en knalde tegen een verlichtingspaal. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen dinsdag.

Het ongeval vond plaats op de Doornikserijksweg in Kooigem. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Die bevestigt nu dat het ongeval veroorzaakt is doordat de man te snel reed. De wagen, een Ford Escort cabriolet, reed met 110 kilometer per uur waar slechts 70 is toegestaan, met de kap naar beneden.

Op een bepaald ogenblik moet de wagen een verkeersgeleider geraakt hebben, waardoor de bestuurder de controle over het voertuig verloor. De wagen is beginnen te tollen en kwam tot stilstand tegen een verlichtingspaal.

Het parket bevestigt ook dat het om de ouders en hun kinderen gaat die bij het ongeval waren betrokken. Daar was maandag nog wat onduidelijkheid over. De vader (32) droeg op het moment van het ongeluk geen gordel en werd uit de wagen geslingerd, het kindje van acht overleed door de impact van de crash.

De twee oudste kinderen van 9 en 4 jaar zijn nog steeds in kritieke toestand, de moeder (29) is zwaargewond maar stabiel en zou vandaag geopereerd kunnen worden. De baby van anderhalf werd met maxi-cosi uit de wagen geslingerd en is er het best aan toe.