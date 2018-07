Nog op zoek naar een babysit voor vanavond? Begin dan maar te panikeren

De Gezinsbond wordt overstelpt met aanvragen voor een kinderoppas voor dinsdagavond. “Niet toevallig vooral voor tussen 19 en 23 uur”, meldt woordvoerder Kurt Jacobs. “Er komen nog altijd aanvragen binnen, die gaan zeker niet allemaal ingevuld kunnen worden.”

LEES OOK. Wat als… je vanavond een groot feest had gepland? Alles moet wijken voor de Rode Duivels

“Via de online diensten alleen hebben we al 191 aanvragen binnengekregen”, aldus Jacobs. “En dat is maar de helft van de andere aanvragen, die via de lokale afdelingen zelf gebeuren. Ter vergelijking: voor 11 juli kwamen er maar 85 aanvragen online binnen, voor 12 juli zelfs maar 50.”

Er komen op dit moment ook nog altijd aanvragen binnen. “Maar die gaan dus zeker niet allemaal ingevuld kunnen worden.”

Als de Rode Duivels dinsdagavond winnen, spelen ze zondag om 17 uur de finale. Als ze verliezen, spelen ze de kleine finale op zaterdag om 16 uur. “Maar dan zullen er allicht minder aanvragen binnenkomen, want dat zijn wedstrijden op een kindvriendelijker tijdstip.”