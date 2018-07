Na het naaktstrand volgend jaar ook rookvrije zone op strand van Bredene

Bredene - Krijgt het strand van de Vlaamse kustgemeente Bredene volgend jaar een rookvrije zone? Als het van de burgemeester afhangt wel. “Alleen, we willen onze badgasten niet betuttelen en roken verbieden. Van een echt rookverbod is dan ook geen sprake”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a).

Niets zo vervelend als op blote voeten op het strand lopen en plots een sigarettenfilter tussen je tenen te voelen. Of je kind dat een zandkasteel maakt en om de drie scheppen zand een peuk opschept.

In het Franse Nice bestaat er daarom al sinds 2012 een rookvrije zone. Onder meer Cannes, Saint-Malo en zelfs steden in het binnenland zoals Saint-Quentin, volgden dat voorbeeld intussen. Ook in Australië, de Verenigde Staten en Canada is dit fenomeen reeds goed ingeburgerd. België blijft achter.

Daarom wil Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene, vanaf volgende zomer rookvrije plekken aan zijn stukje kust voorzien. Een idee wat hij al langer meesleept. Maar nu moet het er echt maar eens van komen. Als hij opnieuw verkozen wordt natuurlijk in oktober.

“Het is niet de bedoeling dat we de mensen gaan betuttelen met weer eens een verbod. Ik denk aan een rookvrije zone zoals het stadion van Club Brugge een rookvrij stadion is. Zonder dat er een verbod op roken geldt of zonder GAS-boetes. We willen dat mensen er hun sigaret gewoon niet opsteken. En wie toch rookt, dat hij/zij de peuk dan meeneemt in plaats van ze in het zand te begraven.”

Een rookvrije zone, zoals het naaktstrand dus. Met aankondigingsborden maar geen afsluitingen of wat dan ook, zo ziet Vandenberghe het vanaf volgende zomer.

Voorlopig staat hij redelijk alleen met zijn project. “Maar ik ben ook voorzitter van het kustburgemeestersoverleg. Ook daar wil ik het op de agenda plaatsen Maar nog eens, ik ben niet voor een verbod, eerder voor een rookvrije zone die gepaard gaat met een grote sensibiliseringscampagne”, klinkt het.