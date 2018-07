Tusk tegen Trump: “waardeer je bondgenoten”

Brussel -

Europees president Donald Tusk heeft dinsdag, een dag voor de start van de NAVO-top in Brussel, uitgehaald naar Donald Trump. De Amerikaanse president had de voorbij dagen uitgehaald naar Europese NAVO-lidstaten die hun engagement op het vlak van Defensie-uitgaven niet nakomen. Maar Tusk benadrukte tijdens een korte persconferentie dat “solidariteit belangrijker is dan geld.”