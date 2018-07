Echtgenoot van agente die in Luik werd doodgeschoten door terrorist getuigt voor het eerst

“Een buitengewone vrouw. Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Een doorzetter, ook”, zo omschrijft Patrick Hagelstein zijn vrouw. Lucile ‘Cathy’ Garcia werd op 29 mei doodgeschoten bij een terroristische aanval in Luik. Haar man getuigt nu voor het eerst en zegt dat hij geen haatgevoelens koestert heeft tegenover de familie van de jongeman die de vrouw van zijn leven heeft gedood.

Iedereen herinnert zich de beelden. Twee agenten die in het centrum van Luik onder een laken op straat liggen. Van dichtbij vermoord. Neergeschoten door Benjamin Herman, een geradicaliseerde jongeman die op proef vrij was uit de gevangenis. Iets verderop lag nog een derde slachtoffer. De 22-jarige student Cyril Vangriecken. Vermoord in de auto van zijn moeder.

“Lucile was een buitengewone vrouw die graag anderen hielp”, zegt Patrick Hagelstein op de Spaanse website Salamplan.com.

Die 29ste mei gaf Hagelstein, zelf ook agent, les aan de politieschool van Luik. Tien minuten voor de aanval had hij zijn vrouw nog gebeld.

“Ik kreeg het nieuws over de aanslag op mijn smartphone en maakte me direct zorgen. Omdat ik wist dat ze samen met haar collega Soraya in die buurt patrouilleerde. Ik kreeg geen antwoord.”

Patrick Hagelstein is niet haatdragend tegenover de familie van de dader. Hij vindt ook niet dat de minister van Justitie, Koen Geens , moest aftreden zoals door sommigen werd geëist. Binnenkort zal hij hem ontmoeten, op verzoek van de minister zelf.

Laffe daad

Patrick bewonderde de vechtersmentaliteit van zijn vrouw. Ze was een van de politieagenten die er na de bomaanslagen in Brussel in 2016 voor ijverden dat ook agenten (de vroegere hulpagenten) een vuurwapen konden dragen. Helaas heeft haar pistool haar niet kunnen redden. Ze werd op een laffe manier langs achteren aangevallen en gedood.

“Ik was in Luik en doceerde een cursus aan de politieschool. Ik werd op de hoogte gebracht van de aanslag via mijn smartphone maar kon haar niet bereiken. Ook de telefoon van Soraya bleef onbeantwoord. Om 11.45 u. kreeg ik een bericht van een vriend die me ‘condoleerde’. Zelf wist ik toen nog altijd van niets en heb direct haar baas gebeld. Hij vertelde met het trieste nieuws. De vrouw van mijn leven was dood.”

Veel steun

“We deelden samen veel passies: de motor, autorally, waar ze mijn co-piloot was, reizen… Het valt me zwaar. Maar ik moet verder. Ik probeer bezig te blijven en me sterk te houden. Maar het is niet gemakkelijk. Gelukkig krijgt ik veel steun, zijn de kinderen er en heb ik prachtige kleinkinderen.”

Dat de dader uiteindelijk zelf werd doodgeschoten, dat is maar beter zo, zegt Hagelstein.