Dieren voorspellen uitslag van halve finale Rode Duivels, en die ziet er veelbelovend uit

Dieren en voorspellingen tijdens een groot voetbaltoernooi gaan intussen al een enkele jaren hand in hand. Ook in de aanloop naar de halve finales van het huidige wereldkampioenschap is dat niet anders. Een beer, een rendier tot zelfs een zeeleeuw: ze kiezen allemaal een winnaar uit. En afgaande op hun voorspellingen ziet het er alvast rooskleurig uit voor onze Rode Duivels.

Watson staat alvast duidelijk achter onze nationale ploeg. De zeeleeuw kreeg van zijn trainer de keuze uit twee gelijkaardige koelboxen, waarna het dier resoluut richting degene met de Belgische vlag koos. Grappig detail: het dier verblijft in zoo d’Amnéville, nota bene een dierentuin in het Franse Metz.

Pamir de beer koos voor de Rode Duivels. Foto: REUTERS

Dan zijn de dieren uit eigen land toch een pak chauvinistischer. Gilbert bijvoorbeeld, het konijn van CD&V-partijvoorzitter Wouter Beke, bijvoorbeeld. Al na enkele seconden liep het dier richting het Belgische vlaggetje. “Een overwinning voor België ligt binnen handbereik”, liet hij nog weten via een tweet.

Dove kat

En ook in Rusland laten ze een voorspelling met plezier over aan een dier. Yasha was een van de gelukkigen, al koos het rendier wel voor het bakje met voedsel dat aan de Franse vlag was gekoppeld. Dat in tegenstelling tot Pamir de beer, die dan weer ons land de voorkeur gaf.

De bekendste voorspeller van het dierenrijk, Achilles de kat, heeft voorlopig nog geen keuze mogen maken. Sinds de start van het toernooi duidde de dove kat al zes keer een winnaar aan door uit een bakje met voedsel te eten. Al vier keer bleek zijn keuze ook correct.

Of de dieren het al dan niet bij het rechte einde hebben, weten we later vanavond. Vanaf 20 uur Belgische tijd mogen de Rode Duivels het in Sint-Petersburg opnemen tegen Les Bleus.