Gedetineerden in Gentse gevangenis weigeren terug te gaan naar cel

Gent - In de Gentse gevangenis Nieuwe Wandeling weigeren verschillende gedetineerden om na de wandeling terug te gaan naar de cel. Dat bevestigt de Gentse lokale politie, die door de cipierstaking de taken overneemt.

De politie is massaal ter plaatse in en aan de gevangenis Nieuwe Wandeling. Een aantal gedetineerden weigert terug te gaan naar de cel, maar het is niet duidelijk om hoeveel personen het gaat. De cipiers van de Belgische gevangenissen staken al weken tegen de invoering van een minimale dienstverlening.