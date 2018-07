Franstalige cipiers hervatten werk, oproer in Gentse gevangenis

Afsnee / Gent - De cipiers van de Franstalige gevangenissen hebben dinsdagmiddag besloten na bijna een maand van stakingen het werk te hervatten. Aan Nederlandstalige zijde wordt pas in de namiddag het resultaat van de stemming bekend. In Gent weigeren de gevangen na hun middagwandeling om terug naar hun cellen te keren. De oproerpolitie is ter plaatse.

De vakbonden in de gevangenissen hebben wekenlang actiegevoerd tegen de plannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een minimale dienstverlening in te voeren. Maandagvoormiddag zaten de bonden weer samen met de minister. Nadien was te horen dat het overleg ‘constructief’ verlopen was. De vakbonden hebben nu tot 26 juli de tijd om hun besluiten aan de minister over te maken.

In de Franstalige gevangenissen werd al beslist om het werk te hervatten, maar aan Vlaamse kant wordt daar pas deze namiddag over beslist. Dat zette kwaad bloed in de Gentse gevangenis Nieuwe Wandeling: een veertigtal gedetineerden weigerden er na de middagwandeling om terug te keren naar hun cellen. Daarop kwam de Gentse oproerpolitie ter plaatse. Die probeert de situatie terug onder controle te krijgen.