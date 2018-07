Privéchauffeur sleept Donald Trump voor rechter om onbetaald overwerk

De man die vijfentwintig jaar lang de privéchauffeur van Donald Trump was, sleept de Amerikaanse president voor de rechter. Volgens Noel Cintron werden zijn overuren nooit uitbetaald, werd beknibbeld op zijn gezondheidszorgverzekering en kreeg hij in vijftien jaar tijd slechts tweemaal loonopslag.

Cintron (59) eist dat de Trump Organization alsnog 3.300 uren aan overwerk uitbetaalt, omgerekend goed voor zo’n 170.00 euro. ‘Donald Trump en zijn bedrijven hebben mij jarenlang uitgebuit, zonder ook maar een minimale hoffelijkheid aan de dag te leggen’, schrijft Cintron in de aanklacht.

Het is niet de eerste maal dat de vastgoedmagnaat en miljardair voor het gerecht wordt gesleept door een voormalige werknemer die klaagt over vermeende contractbreuk of slechte arbeidsomstandigheden. Eerder startten ook al enkele tuinmannen en elektriciens een rechtszaak tegen Trump. Vorig jaar verplichtte een rechter het luxueuze golfresort van Trump in de staat Florida om een openstaande rekening van meer dan 32.000 dollar bij een schildersbedrijf te betalen.

"Cintron werd goed betaald, zoals de wet dat ook voorschrijft", zegt een woordvoerder van de Trump Organization aan het persagentschap Bloomberg. "Wanneer de feiten naar boven komen, verwachten we niets anders dan dat de rechtbank ons helemaal gelijk geeft."

Hebzucht

De privéchauffeur van Trump beweert echter dat hij tot 55 uren per week moest werken, en dat elke werkdag vanaf 7 uur ‘s morgens. Zijn brutojaarsalaris steeg van 53.500 euro in 2003 weliswaar naar 64.000 euro in 2010, maar in ruil voor die loonsverhoging werd hij verplicht zijn gezondheidszorgverzekering voortaan zelf te betalen.

"President Trumps hardvochtigheid en hebzucht blijken uit het feit dat hij ogenschijnlijk een miljardair is, maar zijn privéchauffeur gedurende twaalf jaar geen opslag van betekenis heeft gegeven", schrijft Cintron.