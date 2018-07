Halve finale Frankrijk-België op groot scherm kan hier en daar in het water vallen

Bent u van plan om vanavond de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk buiten, op een groot scherm te volgen? Dan neemt u best een trui én mogelijk ook een paraplu mee, want hier en daar kan het gaan regenen tijdens de match.

Het blijft dinsdagnamiddag meestal bewolkt en droog, met slechts hier en daar een buitje. In de loop van de namiddag worden over het noorden en noordoosten wel perioden van lichte regen verwacht. Het is gevoelig frisser dan de voorbije dagen, met maxima van 16 graden in de Hoge Venen tot 20 graden in het centrum. De kans op perioden van lichte regen vergroot stilaan, net wanneer de Rode Duivels het tegen Frankrijk opnemen in de halve finale van het WK Voetbal. Over het noorden en noordoosten verschijnen later opnieuw opklaringen, zo meldt het KMI.

Die zwakke storing met soms wat lichte neerslag verlaat ons land in de nacht van dinsdag op woensdag via de Franse grens. Geleidelijk komen er meer opklaringen, maar over het westen en richting Frankrijk blijft het vaak zwaarbewolkt. De minima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 15 graden over het westen.

Rest van de week

Woensdag verwachten we in de meeste regio’s eerst brede opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelen zich stapelwolken en kunnen er vooral in de oostelijke landshelft een paar lokale regenbuien vallen. Over het westen blijft het vrijwel droog. De maxima schommelen van 19 of 20 graden in de Hoge Ardennen en aan zee, tot 23 of 24 graden in het centrum.

Donderdag is er ’s ochtends eerst kans op lage wolken, vooral dan over het westen en in de Ardennen. Daarna wordt het in vele streken tijdelijk zonnig, maar later overdag ontstaan er stapelwolken. We krijgen maxima van 19 graden aan zee, 22 tot 24 graden in de Ardennen en van 25 tot 27 graden elders.

Vrijdag en zaterdag wordt het vaak zonnig met in de namiddag enkele onschuldige stapelwolken. In het uiterste zuiden kan er eventueel een bui vallen. We verwachten maxima van 23 tot 27 graden. Aan de kust is het enkele graden minder warm (19 graden) onder invloed van een zeebries. Zondag en maandag duurt het zomerweer voort met maxima in het centrum van 28 tot 30 graden.