OVERZICHT. Deze kleine helden overleefden bange weken in een donkere Thaise grot

Oef!Thailand en bij uitbreiding de hele wereld kan opgelucht ademhalen. Meer dan twee weken nadat ze vast kwamen te zitten in een grot, zijn twaalf voetballertjes en hun coach eindelijk allemaal bevrijd. Een overzicht van de kleine helden die dagenlang moedig op hulp hebben gewacht.

De jongens, die deel uitmaken van het Moo Pa - Wilde Zwijnen - voetbalteam zaten sinds 23 juni vast in een grot in het noorden van Thailand, nadat het stijgende water hen belette om de grot te verlaten. Sinds dinsdagavond lokale tijd zijn ze allemaal bevrijd. Al zullen de jongens en hun coach wellicht nog enkele dagen moeten doorbrengen in het ziekenhuis.

Bijnaam: Titan.

Hij is de jongste van de bende en begon op zijn zevende te voetballen, vooraleer hij zich bij de sportclub van zijn school voegde. Later werd hij gevraagd om lid te worden van de Wilde Zwijnen.

Bijnaam: Mig.

Volgens zijn coach de grootste speler, maar ook zeer behendig. Schreef vorige week op een briefje naar zijn ouders dat de Thaise mariniers goed voor hem zorgen.

Bijnaam: Bew.

Beloofde zijn moeder bij te springen in haar winkel eens hij uit de grot is bevrijd.

Bijnaam: Dom.

De kapitein van de Wilde Zwijnen, zoals de voetbalploeg heet. Gescout door verschillende Thaise professionele ploegen. Hij is gekend als dé motivator en is bij zijn team gerespecteerd voor zijn balvaardigheden. “Spelers op het plein hebben een kapitein zoals hem nodig, omdat een coach niet altijd kan doordringen tot de ploeg om problemen op te lossen”, vertelde hoofdtrainer Nopparat Kantawong enkele dagen geleden nog aan BBC.

Bijnaam: Pong.

“Pong is een vrolijke jongen. Hij houdt van voetbal, maar eigenlijk ook van elke sport. Zijn droom: spelen voor de nationale ploeg van Thailand”, vertelde zijn leerkracht Manutsanun Kuntun aan persbureau AFP.

Adul werd geboren in Myanmar, maar verliet het land om in Thailand naar school te gaan. Hij spreekt Thais, Birmaans, Chinees en Engels en was de enige die kon communiceren met de Britse duikers toen de groep in de grot ontdekt werd.

Hij is ook lid van een volleybalploeg die onlangs tweede eindigde in groot toernooi in het noorden van het land.

Schreef in een brief naar zijn ouders dat hij ze mist en dat ze niet bang hoeven te zijn.

Bijnaam: Nick.

Wil gebraden varken of geroosterde kip bij zijn terugkeer, schreef hij in een brief aan zijn ouders.

Bijnaam: Tern.

“Wees maar niet ongerust”, schreef hij in een brief aan zijn ouders. “Mama en papa zijn niet boos op jou en verwijten jou ook niets”, schreven ze hem terug.

Bijnaam: Night.

De jongen verdween van de radar op zijn verjaardag. Vroeg zijn ouders om te wachten met vieren. Volgens sommige bronnen ging de ploeg in de grot de verjaardag van Peerapat vieren en hadden ze een heleboel snacks bij. Dankzij dat voedsel zou de groep enkele dagen kunnen overleven hebben.

Bijnaam: Tee.

“Maak jullie geen zorgen, ik ben heel gelukkig”, schreef hij ietwat verrassend in een brief aan zijn ouders.

Bijnaam: Note.

Door zijn familie omschreven als een slimme en rustige jongen.

Bijnaam: Mark.

Een leerkracht omschrijft hem als een “zeer respectvol kind met een goede inborst”. Zijn vader Thinnakorn Boonpiem vertelde aan AFP dat zijn zoon een “goede jongen” is, die houdt van studeren. Bijna net zoveel dan voetballen.

Het was de coach van het voetbalteam, Ekkapol Chantawong, die de twaalf jongeren na de training meenam voor een wandeling in het complex. Door zijn noodlottige beslissing en de plotse regenval werden de grotten van Tham Luang, in het noorden van Thailand, plots wereldnieuws. In een handgeschreven briefje verontschuldigde de coach zich alvast voor zijn foute beslissing. “Ik beloof jullie dat ik zo goed als kan voor de jongens zal zorgen. Bedankt voor alle hulp. Het reddingsteam zorgt goed voor ons.” Hij heeft als laatste het grottencomplex verlaten en is intussen een nationale held, omdat hij in de grot zo goed voor zijn spelertjes heeft gezorgd.