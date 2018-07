Blijf woensdag en donderdag met de auto weg uit Brussel

Brussel - Treinstaking, de Leopold II-tunnel die gesloten is voor werken en de Navo-top in Brussel. Wie woensdag en donderdag niet in Brussel moet zijn, blijft er beter weg. Zeker met de auto. Heel wat buurten zijn afgesloten. Zelfs achtergelaten fietsen en bromfietsen zullen uit de veiligheidszone worden verwijderd, waarschuwt de politie.

De grootste hinder wordt er verwacht als gevolg van de Navo-top die woensdag en donderdag plaatsvindt in Brussel. Er worden veiligheidszones ingesteld, waarin ook een parkeerverbod zal gelden, zo zegt de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Zelfs fietsen en motorfietsen zullen door de politie verwijderd worden wanneer ze in een afgesloten zone staan.

Maar liefst 55 delegaties, onder wie de staats- of regeringsleiders van de 29 Navo-landen, maken hun opwachting in Brussel. In de buurt van de vergaderingen, plaatsen die door de partners van regeringsleiders zullen bezocht worden en alle wegen waar de vips passeren, worden afgesloten. Zonder uitzondering!

Brussels Airport roept op om tijd naar de luchthaven te komen. Het vliegverkeer zal normaal weinig of geen hinder ondervinden, maar de kans bestaat dat u onderweg in de file staat wanneer de weg wordt geblokkeerd.

Welke buurten worden afgesloten voor het verkeer?

*De omgeving van het hoofdkwartier van de Navo, de Leopold III-laan (A201) zal woensdag en donderdag in beide richtingen afgesloten worden tussen de Brusselse ring (R0) en het kruispunt met de Bordetlaan. De A201 is zoals bekend een belangrijke toegangsweg naar de hoofdstad. Er wordt een omleiding voorzien.

*In de buurt van de Amerikaanse ambassade en het Koninklijk Paleis zal de Hertogstraat tussen de Wetstraat en Lambermontstraat afgesloten blijven van dinsdagavond tot donderdagmiddag.

*Het Jubelpark en de omliggende lanen - Blijde Inkomstlaan, Renaissancelaan, Nerviërslaan, Galliërslaan en IJzerlaan - zullen dan weer woensdag een volledige dag worden afgesloten.

*Voorts kan op verschillende plaatsen ook het verkeer tijdelijk volledig worden afgesloten. Dat is onder meer mogelijk op het einde van de E19, de grote Brusselse ring, de E40 tussen de Ring 0 en het Reyerscomplex, de Wetstraat, de Belliardstraat, de Waterloolaan, Gulden Vlieslaan en de kleine Brusselse ring (bovengronds).

*De buurt van “The Hotel”, het hotel waar de Trumps vermoedelijk zullen logeren, of toch zeker Melania, wordt afgesloten tussen de Naamsestraat en de Grotehertstraat.

*Ook de buurt van het Egmontpaleis is een no go-zone. Het gaat dan om de Kernstraat - Karmelietenstraat - Wolstraat tussen Kleine Zavel en Dupontstraat - Kleine Zavel.

*De Europese instellingen: Rondpunt Schuman en Froissartstraat tussen rondpunt Schuman en Belliardstraat, de Wetstraat tussen rondpunt Schuman en “Residentie Palace” en de Justus Lipsiusstraat.

Auto’s die er achtergelaten worden, zullen worden getakeld.

Geen vuilniszakken op de stoep

Wanneer de veiligheidsperimeters ingesteld zijn, zullen er geen leveringen mogelijk zijn. Of het nu om leveranciers van winkels of restaurants gaat of pakjesdiensten. Er komt niemand in. Er mogen ook geen vuilniszakken op de openbare weg geplaatst worden in de voor vernoemde straten moeten terrassen worden binnengehaald.

Waar parkeren?

Bovengronds parkeren zal verboden worden van 10 tot 13 juli 2018 en dit voor alle soorten voertuigen (auto’s, moto’s, fietsen, …) . Wie toch zijn wagen kwijt wil, zet zich best in een betaalparking.

Hoe kom ik in Brussel?

Met de auto wordt het een groot probleem. Beter met het openbaar vervoer. U kan de auto bijvoorbeeld parkeren op parking C aan de Heizel en van daar het openbaar vervoer nemen.

Op de trein moet u woensdag ook al niet te veel rekenen wegens staking.