Hele wereld kijkt likkebaardend uit naar ‘finale avant la lettre’: “België is een lichtend voorbeeld”

Niet alleen in België staan de zenuwen strak gespannen, ook in de rest van de wereld kijkt men likkebaardend uit naar de halve finale tussen Les Bleus en onze Rode Duivels. Want ook daar weet men: wie deze sterke halve finale wint, stevent af op de wereldtitel en eeuwige glorie...

Het Argentijnseweet dat Frankrijk-België “goed voetbal en mooie doelpunten belooft”: “Een clash tussen het atletisch vermogen van de Galliërs en het aanstootgevende talent van de Rode Duivels. Voor veel analisten is dit de echte finale, en zal de winnaar ook zondag met de wereldbeker staan pronken.”

De krant vindt daarvoor bewijs in de statistieken: “Frankrijk maakte misschien maar drie goals in de groepsfase, daarna scoorden ze er wel zes in twee wedstrijden. En België, dat net als Frankrijk eerste werd in hun groep maakte negen doelpunten in de eerste ronde en voegde er daarna nog eens vijf aan toe om het meest scorende team te worden, met 14 goals. Aan de ene kant Lloris, Mbappé, Kanté, Griezmann en Giroud. Aan de andere Courtois, De Bruyne, Hazard en Lukaku. Aan beide kanten staan sterren die al schitterden in Rusland.”

Ook Diario Olé weet dat Frankrijk-België nu al een finale is. Of in hun eigen woorden: “Laat Engeland en Kroatië maar boos worden: dit is de champagne-finale.” De krant ziet vijf redenen waarom Frankrijk zal winnen, maar wij focussen liever op de vijf redenen waarom de Rode Duivels zullen zegevieren: het creatieve genie Hazard (“de crack van Chelsea”), de coach met een handleiding (“Martinez bedenkt slimme varianten”), de goleador (“Lukaku is overweldigende, knap, spelbepalend. De dreiging van de Manchester United-spits is gewoon angstaanjagend”), de muur (“Thibaut Courtois is de beste ter wereld”) en de passeurs (“De Bruyne en Witsel ontwikkelen een nieuwe vorm van balbezit. Wie zei dat je eerst 100 keer zijwaarts moet passen alvorens je diepgang zoekt?”)

Algemeen Dagblad: “De sterren zijn niet te tellen”

Het Nederlandse Algemeen Dagblad titelt “De sterren zijn niet te tellen bij kraker Frankrijk-België”, maar kijkt toch vooral reikhalzend uit naar Eden Hazard. “De aanvoerder van België stond in de kwartfinale tegen Brazilië écht op. Samen met die andere leider Kevin de Bruyne nam hij de ploeg bij de hand. Op een manier die ze ook in België nog niet zo heel vaak hadden gezien. Over de voetballende kwaliteiten van de Chelsea-speler bestaan geen twijfel. Maar Hazard ontpopt zich nu dus ook tot speler die rest motiveert en zijn medespelers het voorbeeld geeft. Hazard, als voetballer opgegroeid bij het Franse Lille, kan zich vanavond onsterfelijk maken bij het Belgische volk.”

Een pronostiek is volgens onze noorderburen dan wel “lastig”, maar als ze moeten kiezen “gaan we voor België. Want wie titelfavoriet Brazilië uitschakelt, heeft toch een streepje voor. Al denken de wedkantoren daar dan weer anders over. Voor een overwinning van Frankrijk krijg je 2.45 keer de inzet terug. Als de Belgen winnen is 3.15.”

5.000 euro bij Bild

Bij het Duitse Bild gaan ze in ware tabloid-stijl loos op de “onthulling” dat Eden Hazard vroeger voor Frankrijk supporterde. Oud nieuws, natuurlijk. Maar ook wie een gokje wil wagen, kan er terecht: als u goed antwoordt op de vraag “Wie schiet het meest op doel?” (en een beetje geluk hebt), kan u er 5.000 euro verdienen...

AS: “Onhoudbaar in de ruimte”

Dan liever de focus op het sportieve, zoals bij het Spaanse AS. Daar verwacht men zich aan “een voetbal-exhibitie” tussen “het beste Belgische team in 30 jaar” en “de kracht van Mbappé en Griezmann. Het zijn nochtans geen teams die overdreven op balbezit spelen(gemiddeld 52 en 53%, versus 70% voor de Spaanse nationale ploeg), maar ze zijn onhoudbaar in de ruimte . Vooral België, dat al 82 tegenaanvallen liet noteren (20 meer dan Frankrijk). De beste generatie Rode Duivels in 30 jaar bereikt hier zijn toppunt: Hazard, De Bruyne en Mertens stonden in de top-30 van de Gouden Bal.”

Bij de rivalen van Marca wordt het duel dan weer herleid tot een belangrijk filosofisch dilemma: “¿Asterix of Kuifje? Het Franse leger van Deschamps tegen het team van Martinez en de sluwe Hazard. Een geweldige match, kortom, tussen de twee beste teams op dit WK tot nu toe. De meest regelmatige en solide ploeg, tegen degenen die het best hebben gevoetbald. Vanavond, van de makers van Asterix & Obelix en Kuifje: een geweldige match.”

Gazzetta dello Sport: “Wortels in het zwarte continent”

Bij het Italiaanse Gazzetta dello Sport onderzoekt men onder de titel “Frankrijk-België, met dank aan Afrika” dan weer hoe beide elftallen “wortels in het zwarte continent” hebben: “De broers van Pogba spelen in Guinee, die van Mandanda in Congo. Er zijn geen Afrikaanse ploegen meer op het WK, maar toch zijn hun nakomelingen bijna ontelbaar in de halve finale.”

Niet noodzakelijkerwijs een goede zaak, citeren de Italianen de Argentijnse legende Diego Maradona: “In het voetbal bestaat er een maffia die Afrikanen naar Europa haalt. Dat verkeer van spelers is verschrikkelijk, en heeft ongeziene niveaus bereikt.” En die vaststelling wordt door de Gazzetta gestaafd met cijfers: “Afrika heeft Frankrijk en België gekoloniseerd met meer dan een vleugje multinationaliteit. Frankrijk telt 14 Afrikaanse spelers, België 8.”

En de krant kent zijn klassiekers: “Er zijn verhalen over ontberingen en rijkdom. Batshuayi groeide op in Brussel, Mbappé voetbalde in de schaduw van de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. In wat wij gewend zijn af te doen als ‘banlieues’. Ontberingen die worden verteerd door ouders die vastbesloten waren om hun kinderen ver van oorlogen of honger op te voeden.”

BBC: “Derby tussen vrienden”

Op de BBC noemt men de halve finale een “derby tussen vrienden”. “Met spelers als Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe en Paul Pogba hebben deze ploegen sommige van 's werelds meest verwoestende aanvallende spelers. Maar de trainers van beide ploegen gebruiken de kwaliteit die ze tot hun beschikking hebben op een andere wijze.”

“Didier Deschamps - die graag Mario Zagallo en Franz Beckenbauer achterna zou gaan door het WK zowel als spelers en als trainer te winnen - krijgt vaak kritiek dat hij niet het volledige potentieel van zijn kern weet te benutten”, aldus de BBC. “Meer het resultaat dan flair was zijn doel in Rusland. Zijn tegenstander Roberto Martinez daarentegen kan bijna een foutloos parcours voorleggen als Belgisch bondscoach. Sinds zijn verrassende aanstelling, drie maanden na zijn ontslag bij Everton, heeft hij een grote impact gehad. Hij verloor als bondscoach nog geen enkele competitieve wedstrijd, en rijgde een reeks van 19 overwinningen en vijf gelijke spelen aan elkaar.”

Analist Alan Shearer vat het als volgt samen: “De grote vraag over dit België was voor aanvang van het WK: ‘Ben je een team, of kan je een ploeg vormen? Het is nu duidelijk: Martinez heeft er een ploeg van gemaakt. Er is een gigantisch verschil tussen deze ploeg twee jaar geleden en nu.”

New York Times: “Deze ploeg is geen Belgische, maar een Europese creatie”

Bij de eerbiedwaardige New York Times is de beste Belgische WK-prestatie in drie decennia reden genoeg om op zoek te gaan naar een verklaring voor die plotse opstoot van al dat talent in een relatief klein land met 11 miljoen inwoners. Die zoekt de krant in onze teleurstellende prestatie op het WK van 1998 in Frankrijk: “Toen stuurde het land een zwoegend en onopvallend team dat geen enkele wedstrijd verloor, maar door drie gelijke spelen toch niet doorstootte. Het was geen vernederende prestatie, maar het was wel genoeg om de Belgische voetbalbonzen te overtuigen dat er iets moest veranderen.”

“En dus transformeerden zij de manier waarop België voetbalspelers produceert. Ze onderzochten jarenlang hoe het land zijn jonge sterren trainde, en vergeleek hun ervaringen met die van hun evenknieën bij topclubs als Barcelona en Ajax, de goudstandaard voor talentontwikkeling. Ze stelden vast waar ze faalden, en maakten een blauwdruk hoe het beter moest: een nationaal voetbalcentrum werd gebouwd in Tubeke, niet ver van de grens met Frankrijk (58 kilometer is ongetwijfeld ‘niet ver’ naar Amerikaanse normen, nvdr.). De methodes bij hun clubs werden aangepast, trainers opgeleid, speciale scholen geopend. Het kostte minder dan een decennium alvorens een eerste generatie getalenteerde tieners opdook: eerst kerels als Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Axel Witsel, snel gevolgd door Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Eden Hazard. Plots was België een voorbeeld.”

“Nu staat België op twee wedstrijden van de wereldtitel. Het zou niet alleen voor het eerst wereldkampioen zijn, het zou ook het kleinste land zijn dat de titel wint sinds Uruguay in 1950. Het zou een lichtend baken zijn voor anderen: het bewijs dat kleine landen zich kunnen meten met supermachten.”

Al waarschuwt de krant ook: “Het is een verleidend idee. ‘Investeer maar genoeg miljoenen, bouw dure faciliteiten, en de constante stroom aan voetbaltalent is gegarandeerd.’ Maar zo eenvoudig is het niet.” Daarom herinnert de krant aan de woorden van Kevin De Bruyne: “Die maakte niet veel vrienden bij de Belgische voetbalbond toen hij zijn eigen verklaring voor al dat succes gaf: ‘Omdat we in andere landen gingen spelen’.” En dus is de conclusie van de New York Times: “Dit België is geen Belgische, maar een Europese creatie. Frankrijk, Nederland en Engeland hebben ook een rol gespeeld in de bloei van het Belgische voetbal.”

Financial Times: “Zelfs een wereldtitel zou niet veel Belgische nationalisme losweken”

Ook bij de Financial Times klinkt het dat “België zich kortstondig verenigt achter geglobaliseerde Duivels”. Het valt het gereputeerde Britse zakenblad op dat “één van ’s werelds minst nationalistische landen, verdeeld door taal en etniciteit, iets vindt om gezamenlijk voor te juichen. Een Belgisch gezegde wil namelijk dat enkel de koninklijke familie en de nationale ploeg België verenigen.”

Toch weet ook deze krant dat de wortels van de huidige euforie niet enkel in België te vinden zijn. “Zelfs een wereldtitel zou niet veel Belgische nationalisme losweken. Want de Duivels zijn net zo geliefd omdat ze geglobaliseerd zijn. Het land plukt nu de vruchten van haar locatie: midden in de meest vruchtbare regio in Europa voor voetbaltalent. Straks zullen 11 van de 12 podiumplaatsen op de laatste vier wereldbekers naar Europese teams zijn gegaan.”

Dat effect blijkt ook uit de vergelijking die gemaakt wordt met de vorige generatie Duivels die een halve finale op een WK bereikte: “De overwinning tegen Brazilië afgelopen vrijdag was waarschijnlijk het grootste Belgische sportsucces sinds 1986. Maar er is sindsdien veel veranderd: toen moest er een evenwicht zijn tussen Walen en Vlamingen in de ploeg. Beide groepen aten aan verschillende tafels. En aan het hoofd moest een tweetalige coach staan.”

“Tegenwoordig bestaat de ploeg uit spelers die in hun tienerjaren al emigreerden naar het buitenland om hun opleiding te krijgen. Ze spreken meerdere talen, en overbruggen de traditionele Vlaams-Waalse verschillen. Vincent Kompany, de onofficiële leider van het team, is zo ongeveer de machtigste woordvoerder voor Belgisch nationalisme. De Spaanse bondscoach spreekt Frans noch Nederlands. De werktaal is Engels. En zelfs de Belgische fans zingen soms in het Engels ‘Come on Belgium!’.”

“Maar de traditionele breuklijnen spelen in eigen land nog wel een rol. Niemand denkt er dat het succes van het voetbalelftal het land straks duurzaam zal verenigen. De grootste Vlaamse partij N-VA staat in dubio tegenover de Duivels: toen in het parlement geapplaudisseerd werd omdat de nationale ploeg nummer 1 op de FIFA-ranking was geworden, deden hun parlementsleden niet mee.”

De conclusie legt de krant daarom in de mond van Johan Sanctorum, “Vlaams nationalistisch filosoof”: “België is een fake natie zonder burgers, door de internationale gemeenschap bekeken als een stuk slecht asfalt tussen Nederland, Duitsland en Frankrijk”. Maar, besluit de Financial Times: “Dat stukje asfalt zou straks wel eens kunnen leiden naar het beste voetballand ter wereld.”