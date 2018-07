Politie waarschuwt: oplichters zamelen geld in voor herstelling Vlooybergtoren

Meensel-Kiezegem / Tielt-Winge - Oplichters maken misbruik van de brand aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge door geld in te zamelen voor de herstellingen. “Niets geven en de politie verwittigen. Het gaat om oplichters”, waarschuwt de politie van de zone Hageland.

Drie weken geleden werd de iconische Vlooybergtoren, onder meer bekend uit de tv-reeks Calboys, in brand gestoken met strobalen en een brandversneller. De schade wordt op zo’n 100.000 euro gerekend.

De burgemeester van Tielt-Winge, Rudi Beeke, kreeg vorige week een anonieme brief met belangrijke informatie over de daders. Maar het onderzoek loopt nog en er zijn nog geen arrestaties verricht.

De burgemeester hoopt via crowdfunding geld in te zamelen om de toren, die gelukkig verzekerd is, na herstellingen anderhalve meter hoger te maken.

Deze ochtend gingen personen rond in Zonnedries, Tielt-Winge om geld in te zamelen voor de Vlooybergtoren.

Dit is oplichting! Ga hier niet op in en bel 101. @tieltwinge pic.twitter.com/xvUgp0Ye9J — Politie Hageland (@PolitieHageland) 10 juli 2018

Oplichters maken daar nu dankbaar gebruikt van. Deze ochtend gingen onbekenden rond in Zonnedries in Tielt-Winge om er huis aan huis geld in te zamelen voor de Vlooybergtoren.

“Het gaat om oplichters. Wie ze aan de deur krijgt, belt best direct naar de politie”, zegt de woordvoerder van de politiezone Hageland.