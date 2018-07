Twee lepeltjes in de ijskast en wat maïsolie. Zo overleef je een korte nacht na de Rode Duivels

Als de Rode Duivels vanavond winnen, trekken we met z’n allen de feestnacht in. Verliezen ze, dan gaan we ons verlies verdrinken. Voor heel wat supporters zal het dus een korte nacht worden - zeker als er morgen weer gewerkt moet worden. Hoe overleef je een korte nacht met veel drankjes? Experts geven tips.