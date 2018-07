Vrouw tot drie keer toe beschoten terwijl ze in file staat, maar blijft als bij wonder ongedeerd

De Metropolitan Police heeft maandag videobeelden vrijgegeven van een schietpartij in Londen. Een bewakingscamera kon filmen hoe een gemaskerde man in de wijk Edgware tot drie keer toe het vuur opende op een bestuurster die stond te wachten in de file. Als bij wonder raakte ze niet gewond, maar de dader is tot op heden spoorloos.

Het schokkende incident dateert al van 14 mei. De 51-jarige vrouw was op weg naar haar werk toen ze rond 8.40 uur het slachtoffer werd van de schietpartij. De man, in het donker gekleed en in het bezit van een pistool, liep richting haar BMW en schoot drie keer in de richting van de dame. De kogels verbrijzelden onmiddellijk een van de zijruiten, maar zelf raakte ze niet gewond. Vervolgens vluchtte de dader in een onbekend voertuig, in de richting van Queensbury Station.

Scotland Yard, het hoofdbureau van de Londense politie, heeft de bewakingsbeelden vrijgegeven om nieuwe getuigen te vinden. “Zowel de politie als de brandweer kwamen ter plaatse om met het slachtoffer te praten en de plaats te onderzoeken”, aldus een woordvoerder van de politie.

Ook Tom Williams, de inspecteur die het onderzoek leidt, heeft zich al uitgesproken over het misdrijf. “Het was een schandalige en brutale aanval die tijdens het spitsuur gebeurde”, verklaarde de man. “Gelukkig vielen er geen gewonden. Vuurwapens hebben absoluut geen plaats in de straten van Londen. We voeren een grondig onderzoek om de man op te sporen en voor de rechter te brengen. Momenteel volgen we verschillende sporen, maar niettemin willen we iedereen vragen om ons te contacteren indien je informatie hebt.” Wat het motief was van de man, blijft voorlopig onduidelijk.