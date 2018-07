Bier en pijnlijke verwijzing naar oorlogsverleden: Kroatische international onder vuur na geladen filmpje

Er circuleert een tweede filmpje waarin de Kroatische international Domagoj Vida “Glorie aan Oekraïne” roept. De Wereldvoetbalbond heeft een onderzoek geopend, zo meldt de FIFA dinsdag.

In het filmpje zegt de bier drinkende Vida ook “Belgrado brandt”. Daarmee verwijst hij mogelijk naar een bar in Kiev, genaamd ‘Belgrado’. Maar de uitspraak over de Servische hoofdstad is ook geladen gezien de spanningen in het recente verleden tussen Kroatië en Servië. In het filmpje zit Vida naast ex-spits en assistent-coach bij Kroatië Ivica Olic.

De Kroatische voetbalbond verontschuldigde zich eerder voor een filmpje waarin scout Ognjen Vukojevic en Vida de gewonnen kwartfinale op het WK tegen Rusland vierden met pro-Oekraïense uitspraken, die in Rusland erg gevoelig liggen. De twee speelden in het verleden samen bij Dynamo Kiev. Vukojevic moest van de Kroatische federatie het WK in Rusland verlaten. De FIFA gaf Vida een waarschuwing en legde de Kroatische bond een boete van 15.000 Zwitserse frank (12.870 euro) op.

Ook het tweede filmpje lijkt na de kwartfinale tegen Rusland opgenomen te zijn. Vida, die in die wedstrijd scoorde, drinkt namelijk uit een flesje bier van een officiële FIFA-sponsor.

Woensdagavond speelt Kroatië in de halve finales van het WK tegen Engeland.