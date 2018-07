Gevaarlijk chemisch product gelekt: “Houd ramen en deuren gesloten”

Westerlo - Bij het chemisch bedrijf Lubrizol in de Nijverheidsstraat in Oevel (Westerlo) is dinsdagmiddag een chemisch lek ontstaan. Het gaat om een ladingverlies van een gevaarlijk product uit een tankwagen die kwam leveren bij de firma.

Op het bedrijfsterrein van Lubrizol verloor een tankwagen dinsdag omstreeks 13.45u een hoeveelheid poeder tijdens het lossen. Het gaat om een bijtende stof die schadelijk is bij contact met water. De brandweer van de zone Kempen is samen met de Civiele Bescherming ter plaatse. De brandweer heeft een perimeter ingesteld maar er is vooral gevaar op het bedrijfsterrein zelf.

Het kruispunt van de Nijverheidsstraat en Moleneinde is door de politie volledig afgesloten voor het verkeer. De politie vraagt de bestuurders om de omgeving van de Nijverheidsstraat te vermijden. Omwonenden van de Nijverheidsstraat, een parallelweg met de E313, krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden.