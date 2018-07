Wat u nog niet wist over de komst van president Trump naar Brussel

Ons land is klaar voor de Navo-top van woensdag en donderdag. Nog een paar uur en dan landt Air Force One op Zaventem. Wat weten we tot nu toe over het bezoek en over de Navo-top?

Op het moment dat Air Force One in het Belgische luchtruim komt, zal het andere luchtverkeer even worden opgehouden. Dat betekent dat geen andere vliegtuigen in de buurt van het presidentiële vliegtuig zullen mogen komen.

The Beast

President Trump en Melania zullen van het vliegtuig onmiddellijk in The Beast stappen, de zwaar gepantserde limousine van de president. Van Zaventem gaat het langs afgesloten wegen richting centrum van Brussel.

Foto: Belga

Vliegtuig dag en nacht bewaakt

Air Force One wordt naar een uithoek van de luchthaven gesleept waar hij dag en nacht zal worden bewaakt door Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Foto: Belga

Scherpschutters

Overal waar de president komt, is de hele omgeving afgesloten. Zowel Belgische politie als zijn eigen veiligheidsdiensten verliezen de president geen moment uit het oog. Er zal permanent een politiehelikopter in de lucht zijn die beelden maakt en doorstuurt naar het commandocentrum. Op daken in de buurt nemen scherpschutters stellingen in. Explosievenexperts met honden doen vooraf een sweeping om zeker te zijn dat de buurt veilig is. Om te verhinderen dat iemand met een vrachtwagen door de politieversperring zou rijden, worden grote straten afgezet met overvalwagens en vaste hindernissen.

Trump slaapt in ambassade

Toen Trump vorig jaar naar ons land kwam werd er druk over gespeculeerd waar hij en zijn vrouw zouden slapen en vooral of ze samen zouden slapen. De Amerikanen hebben alleszins ook nu weer verschillende verdiepingen afgehuurd in The Hotel, het luxueus hotel aan de Waterloolaan in Brussel. Het hotel wordt vandaag al streng bewaakt. Het personeel heeft zwijgplicht opgelegd gekregen.

Toch slaapt Trump, zo vernam de redactie uit goede bron, zo goed als zeker niet in The Hotel maar in de presidentiële suite van de Amerikaanse ambassade. Samen met Melania. In The Hotel verblijven wel andere staats- en regeringsleiders. En lijfwachten van de president.

Foto: Photo News

Bezoek aan vernieuwd Afrikamuseum

Melania Trump, Brigitte Macron, Emine Erdogan, en alle andere partners van meegereisde staats- en regeringsleiders, zullen terwijl hun partners vergaderen onder meer een bezoek brengen aan La Chapelle Reine Elisabeth in Waterloo, een opleidingscentrum voor jonge muziekvirtuozen en aan het pas vernieuwe Afrikamuseum in Tervuren. Of Melania Trump bij dat laatste bezoek aanwezig zal zijn, staat nog niet vast.

Helikopterparade

Een vijftiental helikopters vloog dinsdag in een grote boog over Brussel. Het gaat om een proefrondje voor het helikopterdéfilé ter gelegenheid van de Navo-top. Tijdens de Fly past, die om 13.50 u. geprogrammeerd staat, worden de verschillende toestellen getoond worden die de bontgenoten gebruiken. Aan de luchtshow nemen ook Belgische Agusta-helikopters deel.

Foto: mil.be

Kunstwerk verstopt voor Erdogan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dineert woensdag samen met andere Navo-staatshoofden en regeringsleiders in het Jubelparkmuseum. Dat ze niet in de gebruikelijke grote feestzaal eten, heeft te maken met een kunstwerk dat daar staat.

De Turkse overheid ruziet met België over het antiek kunstwerk ‘Tyche’, een beeltenis van Dame Fortuna, dat volgens Erdogan gestolen is uit de antieke stad Perge, bij de kustplaats Antalya. Om geen olie op het vuur te gooien, wordt alles er aan gedaan om het kunstwerk verborgen te houden voor Erdogan. De Turken willen het beeld terug, het Jubelparkmuseum blijft erbij dat het Dame Fortuna in alle eerlijkheid heeft verkregen. Aan Bruzz.be zegt staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) “dat er geen bewijs bestaat van diefstal of van de oorsprong van het standbeeld, toen het museum het kocht in 1958.”