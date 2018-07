Meïté (ex-Zulte Waregem) voor 10 miljoen euro naar Torino

Soualiho Meïté ruilt AS Monaco voor FC Torino. De 24-jarige verdedigende middenvelder ruilde vorige zomer Zulte Waregem voor AS Monaco, maar daar kon de Ivoriaanse Fransman niet doorbreken. Hij tekende een contract tot 2022 bij de Italiaanse club.

België leerde Soualiho Meïté in januari 2016 kennen, toen Zulte Waregem hem huurde van Lille OSC. De Fransman met Ivoriaanse roots groeide uit tot één van de smaakmakers van de Jupiler Pro League. Zulte Waregem lichtte vorige zomer de aankoopoptie van 5,1 miljoen euro om hem vervolgens meteen te verkopen aan AS Monaco voor 8 miljoen euro. De investering van de Monegasken bleek geen weggegooid geld: Meïté verkast amper een jaar later voor 10 miljoen euro naar Torino.

Meïté kwam bij Monaco niet verder dan twee Ligue 1-wedstrijden en een Champions League-wedstrijd voor Nieuwjaar, waarop de Monegasken hem in de tweede seizoenshelft uitleenden aan Girondins de Bordeaux. Bij Bordeaux kwam hij in 18 competitiewedstrijden één keer tot scoren. .