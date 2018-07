Tusk dient Trump gevat van antwoord: “Respecteer je bondgenoten, je hebt er niet veel”

Aan de vooravond van de Navo-top in Brussel hebben de leiders van de Europese Unie en de Navo een klare boodschap naar de Amerikaanse president Donald Trump gestuurd. Tusk ging daarin het verste: "Je zal geen betere bondgenoot vinden dan de Europese Unie."

Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, Europees president Donald Tusk en commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De drie leiders van de Navo en de EU stonden vanmiddag zij aan zij voor een gezamenlijke verklaring, voorafgaand aan de top in Brussel. Binnen de Navo liggen de Europese landen onder vuur omdat ze te weinig uitgeven aan Defensie. Dat vuur komt voornamelijk van de Verenigde Staten en president Donald Trump, die eist dat "Europa zijn rekeningen begint te betalen". Juncker en Tusk vonden het tijd voor een antwoord.

Tusk ging daarbij het verst: "Beste Amerika, respecteer de bondgenoten die je hebt, want je hebt er niet zo veel." Op Twitter zei hij nog dat "De VS geen beter bondgenoot heeft, en geen betere bondgenoot zal hebben dan Europa. We geven veel meer aan Defensie uit dan Rusland en China."

Juncker mocht de uitspraken van Tusk met cijfers onderbouwen. "Er is veel te doen, en dat begint erbij dat we zelf meer gaan doen. Het Europese defensiebudget zal daarom stijgen tot 27,5 miljard, voor de periode van 2021-2027", zei hij. "Met de wereld zoals hij vandaag is, moeten we onze samenwerking met de Navo uitdiepen. Onze burgers zijn veiliger als we samenwerken."

Stoltenberg legde uit dat de Navo en de EU meer zullen samenwerken op verschillende terreinen. Hij sprak onder meer over maritieme beveiliging, terrorismebestrijding, cyberaanvallen en hybride dreigingen. "Ook rond de vluchtelingen- en migratiecrisis werken we samen, door de wortels ervan aan te pakken in Irak en Afghanistan."

Of deze voornemens Trump gunstiger zullen stemmen valt nog te bezien. Op Twitter kondigde de Navo-baas vanochtend aan dat die nieuwe vooruitzichten van de defensie-uitgaven van de Navo-lidstaten vandaag bekendgemaakt worden. Daarbij wordt vooral gekeken naar de magische grens van 2 procent van het bbp. Slechts enkele landen, de VS op kop, halen dat objectief. België bungelt met 0,91 procent helemaal achteraan, samen met de militaire dwerg Luxemburg. "In 2014 gaven slechts drie landen 2 procent of meer uit aan Defensie. Dit jaar verwachten we dat het er acht zullen zijn", aldus Stoltenberg. Toch zal na de Brexit 80 procent van de defensie-uitgaven binnen de Navo gedaan worden door niet-EU-landen, gaf hij nog mee.

Hij verwelkomde ook de budgettaire beloftes van Juncker. "Europa neemt meer verantwoordelijkheid voor zijn veiligheid, dat juichen we toe. Maar Pesco (de Europese Defensie-samenwerking, nvdr.) is geen alternatief voor de Navo, de twee zijn complementair." Ook hij drukte erop dat de twee organisaties sterker zijn als ze beter samenwerken. "Een sterkere samenwerking tussen de Navo en de EU zal ons allemaal sterker maken."

Als gastheer bleef Stoltenberg beleefd. Hij bedankte Trump om de discussie over de Defensie-uitgaven aan te zwengelen. Maar hij maakte ook duidelijk dat de Europese landen niet zomaar springen als dat in Washington gevraagd wordt. "De Europese landen verhogen hun uitgaven niet om president Trump tevreden te stellen. Ze doen dit omdat het in hun eigen belang is."