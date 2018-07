Boorsem / Maasmechelen -

Op de Nieuwe Kuilenweg in Leut is dinsdag een fietser door een vrachtwagen geraakt. Het 64-jarige slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed de Maasmechelaar even later aan zijn verwondingen. Het parket vorderde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.