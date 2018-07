Getuigen van Jehova mogen niet zomaar informatie over u bijhouden

De Europese privacyregels gelden ook voor geloofsgemeenschappen. De Jehova’s getuigen mogen dus niet zonder uw goedkeuring uw naam, adres of geloofsovertuiging verzamelen nadat ze bij u hebben aangebeld, zo oordeelt het Europese Hof van Justitie dinsdag.

De Jehova’s getuigen, ook u kent ze misschien vooral van de huisbezoeken die de leden van de gemeenschap verplicht moeten afleggen om nieuwe zieltjes te winnen. Daarbij houden die leden echter vaak aantekeningen bij met informatie die ze tijdens hun van-huis-tot-huisverkondigingen inwinnen. Dat kan uw naam of adres zijn, maar ook uw geloofsovertuiging of gezinssituatie.

Ook al zijn die lijsten hoofdzakelijk bedoeld als geheugensteuntjes voor eventuele latere huisbezoeken, toch zijn ze illegaal. Uw persoonsgegevens werden namelijk verzameld en opgeslagen zonder uw instemming, en dat is in strijd met de privacyregels.

Dat oordeelde het Europese Hof van Justitie dinsdag. Het vonnis volgt nadat de privacyautoriteit van Finland in 2013 de geloofsgemeenschap verbood nog langer persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Het kwam daarop tot een rechtszaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Hof besloot nu dat voor geloofsgemeenschappen geen uitzondering kan worden gemaakt, en dat ook die zich aan de Europese privacyregels moeten houden.

“Geen commentaar”

“Wij zijn op de hoogte van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, maar wensen hierop niet te reageren voor we inzage hebben gehad in het volledige vonnis”, zegt Louis De Wit, woordvoerder van de Jehovah’s Getuigen België. Hij gaat ook niet in op de vraag of de Jehovah’s Getuigen België tot vandaag zulke lijsten bijhouden over hun afgelegde huisbezoeken.

“Elke Europese lidstaat geeft bovendien zijn eigen interpretatie aan uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Wij wachten af welke houding de (federale, red.) regering naar aanleiding van dit vonnis zal innemen”, klinkt het.