Transfer van de zomer is rond, Ronaldo verlaat Real Madrid voor Juventus: “Het waren negen unieke jaren”

Het was al een tijdje geen vraag meer van “of” maar “wanneer”. Cristiano Ronaldo speelt volgend seizoen niet meer voor Real Madrid maar voor Juventus.

Real kondigde dinsdag zelf aan dat Ronaldo de club verlaat voor de Serie A:

Juventus-middenvelder Sami Khedira verwelkomde zijn ex-ploegmaat al in Turijn:

Benvenuto a Torino, Cristiano We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg — Sami Khedira (@SamiKhedira) July 10, 2018

Zowat alle betrouwbare bronnen, van Marca tot Gianluca Di Marzio en Romeo Agresti, hadden niet veel eerder gemeld dat de ‘transfer van de zomer’ rond is. De Oude Dame betaalt 105 miljoen euro aan de Koninklijke. Ronaldo zal bij Juve tekenen tot 2022 en 30 miljoen euro per jaar gaan verdienen in Turijn.

#CR7 alla @juventusfc, è fatta offerta accettata dal @realmadrid, in arrivo le firme @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 10 juli 2018

Di Marzio meldt dat Ronaldo op korte termijn, mogelijk zelfs al vandaag, aangekondigd zal worden als speler van de Italiaanse kampioen en volgende week zijn medische testen zal ondergaan. De Portugees is momenteel nog op vakantie in Griekenland, waar hij dinsdag de deal beklonken zou hebben met zijn manager Jorge Mendes en Juve-voorzitter Andrea Agnelli.

“Negen unieke jaren”

In een emotionele verklaring op de website van Real nam Cristiano Ronaldo afscheid van de club waarvoor hij negen jaar speelde en waarmee hij alles won.

“Mijn jaren bij Real Madrid en in de stad Madrid zijn misschien wel de meest gelukkige geweest in mijn leven”, klinkt het. “Ik voel alleen maar enorme dankbaarheid voor de club en voor de stad. Ik kan alleen maar iedereen bedanken voor de liefde en steun die ik gevoeld heb. Maar ik geloof dat de tijd is aangebroken om een nieuw avontuur in mijn leven aan te gaan. Dat is waarom ik de club gevraagd heb mijn vertrekwens te accepteren. Ik volgde mijn gevoel en ik vraag iedereen, zeker de supporters, om me te begrijpen.”

“Het zijn negen prachtige jaren geweest, negen unieke jaren. Het is een waanzinnige tijd geweest die ook moeilijk was, door de enorm hoge verwachtingen bij Real Madrid. Maar ik zal nooit vergeten dat ik hier op unieke wijze van het voetbal heb genoten. Ik heb geweldige ploeggenoten had op het veld en in de kleedkamer. Ik heb de warmte van het publiek gevoeld en samen hebben we drie keer op rij de Champions League gewonnen en vier keer in de laatste vijf jaar. Op persoonlijk vlak heb ik het genot gehad vier keer de Gouden Bal te mogen winnen en drie keer de Gouden Schoen. Dat allemaal bij deze geweldige club.”

“Real Madrid heeft mijn hart veroverd en ook bij mijn familie. Daarom wil ik iedereen bedanken: de club, de president, alle directeuren, mijn collega’s, de trainers, de medische staf, de fysio’s en alle werkers die hier alles regelen. Mensen die alles tot in detail perfect regelen. Ik wil ook het Spaanse voetbal bedanken. Ik heb met geweldige spelers op het veld gestaan en respecteer ze allemaal. Ik heb veel gereflecteerd en daarom weet ik dat de tijd is aangebroken voor een nieuw avontuur. Ik neem afscheid van het shirt en van het embleem, maar Santiago Bernabéu zal altijd als thuis voelen. Bedankt allemaal en zoals ik negen jaar geleden al zei: Hala Madrid!”