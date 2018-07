Dieven aan de haal met duizenden euro's aan ruiterkledij: "Nacht na opendeurdag toegeslagen"

Jabbeke / Snellegem - Dieven gingen aan de haal met duizenden euro's aan kledij bij ruitersportwinkel Pico Bello in Snellegem. Ze braken er de garage open en vulden zakken met de kledij. “De nacht na onze opendeurdag”, vertelt zaakvoerster Lieve Dereu.

Lieve baat al tien jaar haar ruitersportwinkel Pico Bello in de Eernegemweg in Snellegem uit. Afgelopen zondag hield ze er een opendeurdag. Er kwam heel wat volk over de vloer, maar maandag was de feestvreugde alweer ver te zoeken. “Ik kwam 's morgens met een klant bij de garage”, zegt ze. “Toen ik de poort opende, zag ik dat dieven een tafel vol ruiterkledij - voornamelijk kinderspullen - hadden gestolen.”

De daders waren zondagnacht wellicht langs de tuin naar de garagedeur gegaan. Daar braken ze het slot open en kwamen ze de garage binnen. Die werd grondig doorzocht, maar ze hadden het voornamelijk op de kinderkledij gemunt. Ze haalden twee winterdekens uit de zakken en gebruikten die zakken om de kledij mee te nemen.

Wakker geworden

“Ik ben even wakker geworden, maar dat kan even goed door mijn allergie zijn”, zegt Lieve. “Al denk ik nu toch dat ik misschien onbewust iets gehoord heb. Spijtig genoeg ben ik niet opgestaan. Anders waren ze misschien afgeschrikt. Maar goed, dat is natuurlijk makkelijk gezegd achteraf.”

In totaal konden de daders voor zo’n 5.000 euro aan kledij stelen. Een serieuze streep door de rekening voor Lieve. “De opendeurdag was zondag zo fijn geweest en dan gebeurt er zoiets. Ik vrees dat het niet toevallig de nacht na onze opendeurdag was. Hier is zoveel volk geweest. Was het iemand die overdag ook was gekomen? Geen idee, ik durf er echt geen uitspraken over doen.”

De politie werd verwittigd en is een onderzoek naar de daders gestart. Al heeft Lieve daar niet zoveel goeie hoop op. “Ik heb vooral schrik dat ze nog eens zouden terugkomen”, zegt ze. “Daarom investeerden we al in extra beveiliging en komt er ook weer een hond. Op die manier zal ik me toch weer wat veiliger voelen.”