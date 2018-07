OKay-winkels roepen Praagse schnitzels terug

Brussel -

Bij microbiologische controles door het labo van Colruyt Group werd in Praagse schnitzels de aanwezigheid van salmonella vastgesteld. Daarom heeft Colruyt-dochter OKay in overleg met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) beslist om het product uit de verkoop te nemen, zo meldt Colruyt Group dinsdag. Aan klanten wordt gevraagd om het product niet te consumeren, maar terug te brengen naar de winkel, waar het zal worden terugbetaald.