Spaans hooggerechtshof schorst Puigdemont als parlementslid

Het Spaanse hooggerechtshof heeft de ex-minister-president van Catalonië, Carles Puigdemont en vijf andere separatisten geschorst als parlementslid. Naast de naar het buitenland gevluchte Puigdemont gaat het om de opgesloten viceregeringsleider Oriol Junqueras en vier andere politici uit de opstandige regio, die sinds de herfst in voorlopige hechtenis zitten. Dat deelde de bevoegde rechter Pablo Llarena dinsdag mee. Het parlement in Barcelona heeft echter de mogelijkheid om de zes politici te vervangen door andere afgevaardigden, die niet wegens de beschuldiging van rebellie zijn aangeklaagd, klinkt het.

Het onderzoek van Llarena naar het verboden onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië afgelopen herfst en het daaruit resulterende onafhankelijkheidsbesluit is daarmee afgerond, schrijft de krant El País. De Kamer is nu bevoegd om de separatisten vanaf eind 2018 of begin 2019 voor de rechtbank te dagen.

Puigdemont zit nog steeds in Duitsland waar hij op een beslissing van de Justitie in Sleeswijk-Holstein wacht over zijn uitlevering aan Spanje. Verschillende van zijn medestanders zijn eveneens in ballingschap gegaan, anderen zitten in een Spaanse gevangenis.