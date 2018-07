Antwerpse MAS drie dagen lang gehuld in driekleur

Antwerpen - Het Museum aan de Stroom (MAS) op het Eilandje in Antwerpen zal van vrijdag tot en met zondag opgelicht worden in de Belgische driekleur. Zondag wordt de finale van het WK voetbal gespeeld. En daar hopen de Rode Duivels zich vanavond voor te plaatsen ten koste van Frankrijk.

Aanvankelijk had de schepen van Cultuur, Caroline Bastiaens (CD&V), gehoopt dat het MAS vanavond nog tricolore zou kleuren. Maar dat kon om logistieke redenen niet. Toch gaat het stadsbestuur van Antwerpen mee in het voorstel van Caroline Bastiaens. Het museum zal nu vanaf vrijdag tot en met zondag in de Belgische kleuren verlicht worden.