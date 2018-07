Vlaamse scoutsjongen gered van berg in Bulgarije: “Kritiek is volkomen onterecht”

Turnhout - Een 18-jarige Belgische scout is zondagavond en -nacht door twee reddingsteams geëvacueerd uit het Rilagebergte in Bulgarije nadat hij tijdens een trektocht zijn knie had bezeerd en niet meer verder kon. De scoutsgroep uit Turnhout wordt in Bulgaarse media door de mangel gehaald omdat ze de gewonde jongeman op 2600 meter zouden hebben “achtergelaten” tijdens een trektocht door het Rilagebergte. “Onzin”, reageert de scouts zelf vanuit Bulgarije. Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen benadrukt dat er van risicogedrag geen sprake is. “Deze jongens hebben gedaan wat ze moesten doen”, zegt woordvoerder Jan Van Reusel. De gewonde scout stelt het goed en kon zich ondertussen alweer bij de groep voegen.

