De duurste speler op het veld vanavond is een Belg: Frankrijk en België met elkaar vergeleken

De Rode Duivels schakelden in de kwartfinale Brazilië uit met 1-2. Foto: Photo News

De halve finale tussen Frankrijk en België staat voor de deur. De duurste speler van de wedstrijd is Kevin De Bruyne die 150 miljoen euro waard is, maar over het algemeen zijn de Fransen meer waard dan de Belgen. Een overzicht van de marktwaardes van beide elftallen.

De totale marktwaarde van de Franse selectie is 1,08 miljard euro, terwijl de Belgische selectie maar 754 miljoen euro waard is. Twee van de top drie duurste spelers zijn echter wel Belgen, met De Bruyne als duurste speler en Eden Hazard, die 110 miljoen waard is, op plaats drie. De twee duurste Fransen zijn Kylian Mbappé (120 miljoen) en Antoine Griezmann (100 miljoen). Een overzicht.