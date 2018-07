Ex-spits STVV, Lierse en Standard duikt op in Eupen

Kent u Dolly Menga nog? De voormalige spits van STVV en Lierse versleet de afgelopen vier seizoenen maar liefst zes clubs (Benfica II, Braga en Tondela in Portugal, Hapoel Tel Aviv en Ashdod in Israël en Blackpool in Engeland) en mikt nu op een comeback in het Belgisch voetbal. Menga maakte deze namiddag zijn eerste optreden als tester bij Eupen in een oefenwedstrijd tegen de U21 van FC Köln.

Menga, tienvoudig Angolees international, mocht invallen na de rust maar slaagde er niet in om Eupen aan een overwinning te helpen tegen de B-ploeg van Keulen. De match eindigde op 1-1 nadat Eupen eerst op voorsprong was gekomen via een doelpunt van Malinwa-killer Toyokawa.

Transfersoap Ortiz

Nog opmerkelijk nieuws uit Eupen. Middenvelder Mario Ortiz (29) is tien dagen na zijn komst alweer vertrokken bij de club uit de Oostkantons. Ortiz liet zijn contract ontbinden en is terug op weg naar Spanje om er te tekenen bij tweedeklasser CF Reus. Met zijn vertrek komt er een einde aan een bizarre transfersoap. Toen de komst van Ortiz eind juni werd aangekondigd bleek de speler al twee jaar geleden te zijn aangekocht door Eupen. De club communiceerde destijds niet over de transfer en leende hem meteen uit voor twee seizoenen aan Cultural Leonesa, een club die net als Eupen eigendom is van het Qatarese Aspire.